Sanko Enerji, IFC ile ülke dışına yöneliyor 

Türkiye’deki yüzde yüz yenilenebilir enerji üretim portföyü ve dinamik ekibiyle, Avrupa başta olmak üzere yurt dışı piyasalarda da büyümeyi öncelikli stratejik hedefleri arasına aldı. Sanko Enerji Grubu bu amaçla Dünya Bankası’nın yan kuruluşu Uluslararası Finansman Kurumu IFC ile bir anlaşma imzaladı. IFC Türkiye Ülke Müdür Vekili Barış Gen ve Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım tarafından parafe edilen anlaşma yurt dışında ortak yenilenebilir enerji ve yeni teknoloji yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini kapsıyor.

Dünya şirketi olma vizyonu

Sanko Enerji yetkilileri, IFC ile yaptıkları anlaşmanın, Türkiye’nin en büyük uluslararası yenilenebilir enerji şirketi olma vizyonlarına uygun hamlelerden biri olduğunu ifade etti. Bugüne dek Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünü ve bu alandaki teknoloji yatırımlarını yakından takip ettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, şimdi bununla yetinmeyip, elde ettikleri birikimi yurt dışı pazarlarda da kullanabilmek amacıyla IFC ile anlaşma imzaladıklarını vurguladı.

Ülke dışında proje peşinde

Sanko Enerji Grubu, ülke dışında hayata geçirilebilecek projeler konusunda IFC ile işbirliğinin sağlayacağı sinerjiden yararlanabilecek. Sanko Enerji ile IFC arasında varılan anlaşma kapsamında, her iki taraf da yurt dışındaki yenilenebilir enerji ve yeni teknoloji yatırımları için proje keşfi, inceleme ve finansman olanaklarını değerlendirebilecek.

Emisyonu düşürme hedefi

Ülkelerin, iklim değişikliğini hafifletmelerine ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere özel sektörün yenilikçiliğini ortaya koyması için çalışan Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan IFC ve tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan bir portföye sahip olan Sanko Enerji Grubu arasında imzalanan anlaşma ile birlikte karbon emisyonunun azaltılmasına yardımcı olacak projeler bulunması hedefleniyor.

“Bu anlaşma bir ilk adım”

Sanko Enerji’den yapılan açıklamada “Anlaşma, gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kurumu olan IFC ve ülke genelinde yaklaşık 1.000 MW’lık kurulu güce sahip olan Sanko Enerji Grubunun, yenilenebilir enerjiye odaklı stratejik bakış açılarıyla güçlerini birleştirmelerinin ilk adımı olacak” ifadesine yer verildi.