Sanko Enerji'de üst düzey görev değişimi

Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sanko Enerji CEO’su olarak atandı. Bu atamayla birlikte görevi Hakan Yıldırım’a devreden Ziya Erdem ise görevine Sanko Enerji Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını işletme alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Hakan Yıldırım, çalışma hayatına ASELSAN’da başladı.

Ardından Gama Güç Sistemleri'nde, doğalgaz boru hatları, kombine gaz çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde saha mühendisliği yapan Yıldırım, Siemens Türkiye’de proje yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev alan Yıldırım, Siemens’teki kariyerinin adından Kalyon Enerji Yatırım CEO’luğunu üstlendi.