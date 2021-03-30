SANKO enerjisini güneşten alacak

Mehmet KARA

Tekstil, enerji ve makina başta olmak üzere çeşitli alanlardaki faaliyetleriyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden SANKO, kendi fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çatı üstü güneş santrali yatırımlarına başlıyor. Enerji Günlüğü'nün haberine göre SANKO Holding bu amaçla, Gaziantep’te bulunan Türkiye’nin ilk güneş paneli üreticilerinden SolarTürk ile işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre SolarTürk, SANKO’nun Türkiye’nin farklı bölgelerine dağılmış fabrikalarının çatılarına güneş santralleri kuracak. İlk etapta, Bursa, Gaziantep ve Adıyaman’daki fabrika çatılarına yaklaşık 100 MW’lik GES kurulması için projeler onay aldı.

Paneller Gaziantepli SolarTürk’ten

SANKO Holding çatı GES’lerin kurulumunda SolarTürk’ün güneş panelleri, Huawei marka invertörler, Prysmian marka kablolar kullanılacak. Panellerin yerleştirileceği altyapı ise GAP Galvaniz tarafından tedarik edilecek. Çatısına GES kurulacak tesisler, Bursa İnegöl OSB’deki denim fabrikası, Gaziantep’teki Süper Film tekstil tesisleri ve Adıyaman’daki SANKO fabrikaları olarak sıralanıyor.

Yeni çatı projeleri de yolda

SolarTürk-SANKO işbirliği anlaşması kapsamında, çatısına güneş santrali kurulacak tesislere yenileri eklenmeye devam edecek. SolarTürk ekipleri ile SANKO’nun ilgili işletmelerindeki yetkililer fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Bunlar arasında Başak Traktör ve SANKO Makina gibi işletmeler de bulunuyor. Fizibıl bulunan projeler için bağlantı kapasitesi başvuruları yapılacak, kabul edilenler için de GES kurulumu için harekete geçilecek.

Halen 794 MW'lik kurulu gücü var

Tüm fabrika çatılarına güneş enerji sistemleri kurmaya yönelen SANKO Holding aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticileri arasında. SANKO Holding, Enerji Günlüğü tarafından yayınlanan MW100 Türkiye’nin 100 Büyük Elektrik Üreticisi listesinde 794 MW’lik kurulu gücü ile 25’inci sırada.