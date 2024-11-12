SANKO Holding, 120. yılını sanatla kutluyor
Temelleri beş kuşak önce, 1904 yılında büyük dede Misafirzade Sani Efendi’nin Gaziantep’te kurduğu dokuma tezgâhları ile atılan SANKO Holding, bugün 120 yaşında. Yıllar boyunca Türkiye ekonomisine değer katan SANKO Holding, istikrarlı büyümesi ve topluma katkılarıyla öne çıkıyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
SANKO, 120’nci yılında, Sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan Ayça Okay küratörlüğündeki, Leyla Emadi, Fırat Engin, Murat Germen, Jennifer İpekel, Nergiz Yeşil ve Hakan Yılmaz’ın davet edildiği Sahre başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. SANKO’nun faaliyet alanlarıyla bağlantılı çeşitli materyaller ve üretim süreçleri çağdaş sanatçılar tarafından yorumlanarak sanat üretimine dönüştü.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, açılış konuşmasında, “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılında Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye dedemizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve çalışmalarıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.
Grubumuzun temellerini dedemiz atıyor, ama üzerine bin bir emekle işi devam ettiren nenemiz Hatice Hanım oluyor. Yemen harbinde şehit düşen dedemizin tezgahlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin geçimini sağlıyor. Bir yandan işleri yürütürken aynı zamanda dedem Zekeriye Bey’i de büyütüyor. Dedem, belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralıyor. Bu hikâyeyi çok fazla insan bilmez, ama bugünkü SANKO’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var. Zekeriye dedem büyüdükten sonra 4 tezgâhla işlerin başına geçer” şeklinde konuştu.
Merhum Sani Konukoğlu’nun, sürekli kendini ve ürettiği ürünleri yenileyen bir yapısı olduğunu anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti: “Rahmetli babamız Sani Bey, askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam eder ve işleri üstlenir. Bizler de büyüdükten sonra babama katıldık. 5 kardeş birlikten kuvvet doğar diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik.”
Serginin temasını oluşturan “Sahre” sözcüğü, Gaziantep ve bölgesinde geçmişten günümüze uzanan bir geleneği anlatıyor. “6 gün çalış, bir gün dinlen” felsefesiyle Gaziantep halkının bir araya gelip vakit geçirdikleri, birlikte sofralarını, dertlerini paylaşarak çözüm aradığı, güzel gelişmeleri kutladığı ve müşterek geleceklerini planladıkları zamanlara işaret ediyor. Bu gelenek, dayanışmanın ve toplumsal bağları güçlendirmenin de önemini anlatıyor. Sergi, 9 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.