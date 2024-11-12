SANKO Holding, 120. yılını sanatla kutluyor

Güneş DOĞDU SOYLU

SANKO, 120’nci yılında, Sah­re geleneğinin ruhundan besle­nerek kurumun aile, bağlılık, ko­lektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluş­turan Ayça Okay küratörlüğün­deki, Leyla Emadi, Fırat Engin, Murat Germen, Jennifer İpekel, Nergiz Yeşil ve Hakan Yılmaz’ın davet edildiği Sahre başlıklı ser­giye ev sahipliği yapıyor. SAN­KO’nun faaliyet alanlarıyla bağ­lantılı çeşitli materyaller ve üre­tim süreçleri çağdaş sanatçılar tarafından yorumlanarak sanat üretimine dönüştü.

SANKO Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Adil Sani Konukoğ­lu, açılış konuşmasında, “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılın­da Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye de­demizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konu­koğlu’nun vizyonu ve çalışma­larıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.

Grubumuzun temellerini de­demiz atıyor, ama üzerine bin bir emekle işi devam ettiren ne­nemiz Hatice Hanım oluyor. Ye­men harbinde şehit düşen de­demizin tezgahlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin ge­çimini sağlıyor. Bir yandan iş­leri yürütürken aynı zamanda dedem Zekeriye Bey’i de büyü­tüyor. Dedem, belli bir yaşa gel­diğinde işleri nenemden dev­ralıyor. Bu hikâyeyi çok faz­la insan bilmez, ama bugünkü SANKO’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var. Ze­keriye dedem büyüdükten sonra 4 tezgâhla işlerin başına geçer” şeklinde konuştu.

Merhum Sani Konukoğlu’nun, sürekli kendini ve ürettiği ürün­leri yenileyen bir yapısı olduğu­nu anımsatan Konukoğlu, şun­ları kaydetti: “Rahmetli baba­mız Sani Bey, askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam eder ve işleri üstlenir. Bizler de büyü­dükten sonra babama katıldık. 5 kardeş birlikten kuvvet doğar diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik.”

Serginin temasını oluşturan “Sahre” sözcüğü, Ga­ziantep ve bölgesinde geçmiş­ten günümüze uzanan bir gele­neği anlatıyor. “6 gün çalış, bir gün dinlen” felsefesiyle Gazian­tep halkının bir araya gelip vakit geçirdikleri, birlikte sofralarını, dertlerini paylaşarak çözüm ara­dığı, güzel gelişmeleri kutladığı ve müşterek geleceklerini plan­ladıkları zamanlara işaret edi­yor. Bu gelenek, dayanışmanın ve toplumsal bağları güçlendir­menin de önemini anlatıyor. Ser­gi, 9 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.