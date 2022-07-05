Sanko, Tech Data’da yönetimi devrediyor

Kerim ÜLKER



Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden Tech Data Corporation, Türkiye’de önemli bir yapılanmaya gidiyor. 2009’da Türkiye piyasasına giren ABD’li dev, yoluna artık kendi başına devam etmeye hazırlanıyor. 13 yıl önce Sanko Holding ile işbirliği kararı alan ABD’li şirket, Tech Data Bilgisayar Sistemleri adlı şirket kurmuştu. Resmi kurumlara başvuru yapan taraflar, hisse ve yönetim devrine başlayacak. Anlaşma tamamlanırsa, Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. adlı şirketin tek yönetimi ABD’li firmaya devredecek.

YAKLAŞIK 40 MİLYAR DOLAR CİRO YAPIYOR

Dünyanın en büyük toptan teknoloji ürün, hizmet ve çözümleri dağıtıcılarından biri olan Tech Data Corp, ünlü Hollywood yıldızı Monica Raymund’un dedesi Edward Charles Raymund tarafından 1974 yılında kuruldu. Florida merkezli şirket, Google, Apple, Cisco, Dell, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., IBM, Lenovo, LG, Microsoft, Sony, Trend Micro, Viewsonic gibi devlerle çalışıyor. Son açıklanan verilere göre yaklaşık 40 milyar dolarlık cirosu bulunan Tech Data, 2018 Fortune 500'de 83. sırada ve Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketlerinden" biri oldu. Dünya genelinde 115 bin iş ortağı ile çalışan şirket, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.