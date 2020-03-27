Sanko'dan 21 bin paket gıda yardımı

27 Mart 2020

Sanko Holding, Gaziantep Valiliği’nin "Kalbe Dokun, Gönül Kazan" sloganı ile başlattığı "Gönül Seferberliği" kampanyasına, 21 bin paket gıda yardımıyla destek sağladı.

Holdingden yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 21 bin aileye ulaştırılacak paketlerde, 5’er kilogram yağ, şeker, pirinç ve makarna bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Valilikten yapılan duyuruda yardım paketleri için herhangi bir talep alınmayacağı ve yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin evlerine Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bırakılacağı bildirildi. Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınıyla mücadelede şehrin hayırseverlerinin ön saflarda yer aldığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, bu zor süreçte desteğini esirgemeyen Sanko Holding ailesine teşekkür ederek herkesi gönül seferberliği kampanyasına desteğe davet etti." ifadelerine yer verildi.

Sanko Holding ayrıca küresel salgın kökenli ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde Sanko şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışanına 1.000'er lira destek sağladı.

Sanko, çalışanlarının yanı sıra müşterilerinin Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla da 31 Mart tarihine kadar Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, "vade farklı ilave edilmeksizin" 60 gün ertelemişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanındığını anımsatarak, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her şeyi devletten bekleyerek hiçbir millet layık olduğu değere ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu, kurucusu olduğu ASCE İnşaat’ın da müşterilerine destek olmak için mart ve nisan taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün ertelediğini ve bu taksitlere herhangi bir vade farkı uygulanmamasına karar verdiğini kaydetti.