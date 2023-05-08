SANLAB, elektrikli araç bakım simülatörünü TEKNOFEST’te sergiledi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Geliştirdiği sanal gerçeklik uygulamaları ile birçok firmanın çözüm ortağı olan SANLAB, paydaşı olduğu Teknopark İstanbul standında Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ile kullanıcılara gerçekçi bir mesleki deneyim yaşattı.

Teknopark İstanbul standında sergilenen SANLAB’ın elektrikli araç bakım simülatörünü deneyimleyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: “Standımızda Teknopark İstanbul'u ve kuluçka merkezlerimizi anlattık. Burada bazı sunduğumuz deneyimler de var. Paydaş firmalarımızdan SANLAB ile TEKNOFEST ziyaretçilerine, sanal gerçeklik yöntemiyle elektrikli araçların bakım simülatörü deneyimi yaşattık" dedi.

Elektrikli araçlara özgü iş sağlığı ve güvenliği proseslerini de öğretiyor

Elektrikli Araç Bakım Simülatörünün gençleri ve yetişkinleri otomotiv satış sonrası servislerinde yaşanacak dönüşüme hazırladığını ifade eden SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek,“VR/AR/MR gözlükler ile kullanılan yazılım, kullanıcıya sanal bakım atölyesinde gerçekçi bir mesleki öğrenme deneyimi sunuyor. Elektrikli araçların yapısını, bileşenlerini, çalışma ve bakım prensiplerini teorik ve pratik seviyede öğretiyor. Elektrikli araçlara özgü iş sağlığı ve güvenliği proseslerini de öğreten yazılım, yüksek gerilimde güvenli çalışma ortamı sağlıyor. TEKNOFEST gibi büyük organizasyonda, paydaşı olduğumuz Teknopark İstanbul standında teknolojimizi ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.