SANLAB, Mehmet Kum’un anısını mesleki eğitimle yaşatıyor

Murat KÜÇÜK

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden SANLAB, Türkiye genelinde kurduğu simülasyon ve robotik laboratuvarlarına yenilerini ekliyor. Antalya’da 2, Burdur ve Isparta’da ise 5’er tane olmak üzere, bölgede toplam 12 laboratuvar kuran şirket, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında her şehirde en az 4 laboratuvar kurmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 51 ilde 200’den fazla robotik laboratuvarı ve simülasyon merkezi kurduklarına dikkat çeken SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Bir bölgeye robotik laboratuvarı veya simülasyon merkezi kuracağımız zaman öncelikle bölgenin bilim tarihindeki yerini inceliyoruz. Gençlere rol model olarak o bölgenin bilim insanlarını tanıtıyoruz. Böylece çocukların ‘ben de yapabilirim’ duygusuna erişmesini istiyoruz. Türk havacılık sanayinin öncü ismi ve ülkemizin ilk uçak mühendisi Mehmet Kum, Burdur’un Tefenni ilçesinden çıkmış büyük bir değer. Bu bilgiyi öğrenen Tefennili çocukların dünyaya bakışı ve vizyonları değişiyor. Bu bilgiye vakıf olan öğretmenler, yeni Mehmet Kum’ları ‘ben yetiştirebilirim’ diye düşünmeye başlıyor. Biz gençlerimize Mehmet Kum gibi değerleri anlatıyoruz.” dedi.

Öğrencilerin yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim yaklaşımının uygulandığı laboratuvarlarda kaynak, CNC, yazılım gibi alanlarda dünya standartlarında mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, sanal gerçeklik simülasyonları ile gerçekçi ve ölçülebilir eğitimler alarak kısa sürede meslek sahibi olarak sanayide istihdam ediliyor. Laboratuvarlarda, geleceğin mesleklerine yönelik 3D yazıcı, İHA, elektrik/elektronik, robotik ve yazılım eğitimleri de veriliyor.

Laboratuvarlar için 2 milyon TL’yi aşan yatırım yapıldı

Genç istihdamını destekleyen projeler geliştirdiklerini söyleyen Salih Kükrek, “Pandemi döneminde bölgede robotik ve simülasyon merkezlerine yönelik yatırımlar devam etti. Antalya, Burdur, Isparta illerinde kurulan 12 laboratuvara toplamda 2 milyon TL’yi aşan bir yatırım gerçekleşti.” diye konuştu.

Bölgedeki kurum ve kuruluşların vizyoner yaklaşımlarının laboratuvar yatırımlarında oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekleyen Kükrek, “Bölgedeki laboratuvarların büyük bir kısmı kamu kaynağı ile kuruldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) projelere inandı ve önemli miktarda mali destek ayırdı. Kaymakamlıklar birçok okula kaynak tahsis etti. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri özellikle küçük ilçeler için eğitim kurumlarını destekliyor. Organize sanayi bölgeleri ile TOBB’a bağlı sanayi ve ticaret odaları, okullara hamilik yapıyor. Belediyeler ve iştirakleri bu tür eğitim laboratuvarları kurulumunu destekliyor. Eğitim gönüllüsü vizyoner hayırseverler ve okul aile birlikleri eğitime önemli bağışlarda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.