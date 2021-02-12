SANLAB, savunma odaklı yüksek teknoloji üretecek

Ana faaliyet alanını gerçek zamanlı robotik, test platformları, yüksek sadakatli simülatörlerin oluşturduğu SANLAB, aynı zamanda bunların alt sistemlerini ve teknolojilerini de geliştiriyor. 2020 yılında Konya Innopark Teknopark’ta yeni bir Ar-Ge ofisi açan şirket, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) desteği ile savunma sanayine yönelik aktüatör ve 6 DOF hareketli platform gibi yüksek teknoloji üretimi için bir proje geliştirdi. MEVKA’nın projeyi onayladığını ve 2020 yılında Konya’da gerçek zamanlı robotik uygulamaları geliştirmek üzere yatırımlara başladıklarını kaydeden SANLAB Kurucu Ortağı ve CEO’su Evren Emre, bu vesileyle yüksek teknoloji üretimi için Konya’ya yatırım yapan ilk iki firmadan biri olduklarının altını çizdi.

Robotik uygulamalar artacak

6 DOF hareketli platform üretiminin savunma sanayinin önde gelen firmalarına teslimlerin gerçekleştiğini vurgulayan Emre, “6 DOF hareketli platformu, yüksek teknoloji savunma ürünlerinin doğru ve hatasız bir şeklide üretilmesini sağlayan bir test sistemi olup, bu alanda dünyadaki iki uzman firmadan biriyiz” dedi.

Emre, Konya’nın imalat bilgisini ve kalitesini yeni robotik sistemlerine entegre edeceklerini belirterek, “Yeni yılda hedeflerimiz başında ihracatımızı gerçek zamanlı robotik uygulamalarımızın sayısını artırarak üretime devam etmek geliyor” dedi. 2020’de çalışan sayısını ve iş hacmini artırdıklarını anlatan Emre, “Pazar payımızı belirli segmentlerde yüzde 70 büyüttük ve Ar-Ge’ye toplam 7 milyon TL’yi aşan bir yatırım yaptık” diye konuştu.

TOGG’a özel simülatör geliştirdi

2020'de Türkiye’nin ilk gerçek zamanlı 6 DOF sinyal üreticisini, köklü bir savunma sanayii firmasının desteği ile yerlileştirdiklerini kaydeden Evren Emre, “Otomotivden savunma sanayine kadar geniş bir spektrumda testlerde kullanılmaya başlandı” dedi. TOGG için hareketli simülatör ürettiklerini de anlatan Emre, “TOGG’un ön gösterim araçlarını ilk kez sergilediği, ‘Yeniliğe Yolculuk’ etkinliğinde oluşturulan teknoloji köşesinde de yer alan simülatörümüzü, ‘Döngüde Sürücü’ ve ‘Döngüde Yazılım ve Donanım’ simülasyon altyapısı ile geliştirdik. Bu simülatörümüzle TOGG mühendisleri, matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” diye konuştu.