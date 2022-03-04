Sanmar Denizcilik bir ayda rekor sayıda römorkör tamamladı

Yeni yıla rekor ile başlayan Sanmar, bugüne kadar tamamladığı proje sayısını 300’ün üzerine çıkarmış oldu.

Ocak ayında tamamlanan römorkörlerden 4 tanesi, Pakistanlı operatör Port Qasim Authority için 76 ila 86 ton arasında değişen çekme kuvvetine sahip Kocaçay serisi ASD römorkörlerdir. Robert Allan Ltd.’nin Sanmar’a özel olarak tasarladığı RAstar 3200SX serisi römorkörler Kanadalı gemi inşa mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmiştir.

İnşa aşamasındayken Kocacay IV, Kocacay V ve Kocacay VI olarak bilinen ve yeni sahipleri tarafından GHARO, MALIR ve KORANGI olarak adlandırılan römorkörler 2.350 kW'lık iki ana makine ile donatılırken, adı PIPRI olarak değiştirilen Kocaçay VII iki adet 2.525 kW’lık ana makineye sahiptir. MALIR, Sanmar'ın 300. projesiydi. PQA ayrıca, PB HEER ve PB SASSI olarak yeniden adlandırdığı iki adet pilot bot da satın aldı. Böylece Sanmar’ın proje sayısı 302’ye çıkmış oldu.

Ocak ayında tamamlanan diğer iki römorkör projesi, Robert Allan Ltd.'nin Sanmar'a özel olarak tasarladığı RAmparts 2400SX serisine dayanan Bogacay römorkörleriydi. ASD pervaneli, dizel ana makineli römorkörler, hacimli gemi elleçlemelerinde maksimum verimlilik ve performans için tasarlandı.

Yeni sahipleri SAAM Towage tarafından HALCON lll olarak adlandırılan Bogacay XLVIII, 70 tonluk etkileyici çekiş gücü sağlayan iki adet 2.100 kW’lık ana makine ile Şili'de görev yapacak.

1.765 kW'lık iki ana makine ile çalışan ve 60 ton çekme kuvvetine sahip Bogacay XLIX, yeni sahipleri MedTug tarafından MED CAPELLA olarak yeniden adlandırıldı ve Kuzey Avrupa'nın kalbinde faaliyet gösterecek.

Römorkörlerden 4 tanesi ABS, 2 tanesi RINA tarafından klaslandırılmış olup 2 adet pilot bot ise BV klas sertifikasına sahiptir.