Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi

11 Haziran 2019

ÖMER FARUK MAVİ

Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi. 70 ton çekme gücüne sahip ATD (Azimuth Tractor Drive) tipi tekneye, Thames nehri üzerinde gerçekleştirilen isim töreninde Svitzer Meridian adı verildi.

Traktör konsept dizaynı, üst düzey manevra kabiliyeti ve güvenlik donanımları ile kısa mesafeli römorkörlük operasyonları için geliştirilen Meridian, Sanmar tarafından Svitzer'e inşa edilen ikinci traktör tipi tekne olma özelliği taşıyor. Meridian haricinde, Svitzer için yapımı devam eden 5 eş teknenin inşasına devam eden Sanmar, Meridian ismi verilen tekneyi müşterisine teslim ettikten sonra, ünlü bir İtalyan römorkör işletmecisine de bir adet üretmek için sözleşme imzaladı.

Gerçekleştirilen isim törende konuşan Svitzer Avrupa Genel Müdürü Kasper Friis Nilaus, "Svitzer olarak bizler yerel halk ile güçlü ilişkiler kurmanın ne kadar önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Svitzer Meridian'ı hem denizcilik olarak hem de coğrafi olarak kentin simgesi ile isimlendirdik. Svitzer Meridian Londra Limanı'nın ihtiyaçlarına yönelik özel olarak dizayn edildi. Meridian'ın konteyner, tanker, yük ve yolcu gemileri ve hatta LNG gemilerine en üst düzey römorkörlük hizmeti vereceğinden eminiz" dedi.

Törende konuşan bir diğer isim olan Sanmar Tersaneleri projeler direktörü Ali Gürün, "Römorkörlük hizmetlerinde ve çeki operasyonlarında üst düzey performans sağlamak için dizaynerimiz Robert Allan firmasından talebimiz, baş tarafa monte edilmiş Z-Drive azimut pervaneler ile kompakt traktör tipi römorkör inşaası üzerineydi. Coğrafi gereksinimlere ve operatörün bireysel gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde özelleştirilmiş bir seri olan Deliçay serisini ortaya çıkarabilmek adına dizaynerimiz ile sıkı bir çalışma yürüttük" diye konuştu. Çalışmalarının neticesinde Deliçay serisini çok özel bir şekilde özgünleştirdiklerini dile getiren Gürün, "Bu yeni serinin dizaynındaki en önemli kısımlardan birini pervane dairesi üzerinde bulunan mahal ile birlikte tüm yaşam mahallerindeki ses ve titreşim kirliliğinin önüne geçmek için yapılan titiz çalışma oluşturuyor. Bir yandan üretici, diğer yandan da filo operatörü olmamız dolayısıyla, mürettebat konforunun önemini çok iyi derecede kavramış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.