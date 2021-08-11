Sanofi, aşı için ortağını 3,2 milyar dolara satın alıyor

Sanofi, COVID-19'a karşı mRNA aşısı geliştirmek için iş birliği yaptığı, mRNA tedavileri üzerine çalışan Translate Bio'ya satın alma kararı verdi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, satın alma ile aşı ve diğer tedavi alanlarında çalışmaların hızlandırılması sağlanacak.

Şirket, Translate Bio'yu bünyesine katmak için ise 3,2 milyar dolar ödeyecek.

İki şirketin Haziran 2018'de mRNA aşısı geliştirme amacıyla imzaladığı işbirliği anlaşmasının 2020'de genişletilmişti.

Öte yandan iş birliği kapsamında biri COVID-19 aşısı, diğeri de mRNA grip aşısı olmak üzere iki aşının klinik denemeleri sürüyor.