Sanofi'de yeni dönem başlıyor

Cem Öztürk, bu atama ile Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'in oluşturduğu Levant Bölgesi'nden sorumlu olacak.

20 yılı aşkın şirket tecrübesi

Cem Öztürk, Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe başladı. 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde görev yapan Öztürk, sırasıyla bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Öztürk, 2007'de Sanofi Romanya ve Moldovya'nın Finans Direktörü olarak atandı ve dört yıl boyunca görev yaptı. 2011'de İş Operasyonları Mükemmelliği (BEX) Direktörü olarak buradaki görevini sürdürdü. 2015 yılında Türkiye'ye dönerek Sanofi Özellikli Tedaviler Satış ve Pazarlama Direktörü ve Jenerik Bölüm Başkanı olarak görevine başladı.

Sonrasında Sanofi'nin Tayland ve Malezya ülkelerindeki tüm operasyonlardan sorumlu genel müdürü olarak yöneticilik görevine devam etti. 2018-2020 arasında Sanofi Ülke Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak tüm reçeteli ilaçların genel müdürü olup diyabet, kardiyoloji, CNS, onkoloji, nadir hastalıklar ve MS dahil 16 ana tedavi alanında geniş bir iş kapsamını yönetti.