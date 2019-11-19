Sanovel'in azınlık hisselerine ABD'den talip çıktı

19 Kasım 2019

Sanovel'in azınlık hissesini satın almak için yabancı şirketlerin değerlendirme yaptığı bildirildi.



Reuters internet sitesi, kaynaklara dayandırdığı habere göre ilgilenen şirketlerin başında ABD'li hedge fonu şirketi York Capital geliyor. Habere göre Sanovel'in ana şirketi Toksöz Grup ile olası satın alma görüşmelerine Matric Capital Partners ve Morgan Stanley de katıldı.



Bir kaynak "Toksöz ailesi kredilerini yapılandırmak için görüşme yapıyor, aynı zamanda Sanovel'in azınlık hissesini satma görüşmeleri yapıyor" dedi. (Forex)