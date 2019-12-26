Santa Farma, cirosunu 620 milyon liraya çıkardı

26 Aralık 2019

Dermatoloji, sindirim sistemi ve metabolizma, gastroenteroloji ve enfeksiyon, hematolojinin de aralarında bulunduğu 11 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 45 farklı pazarda toplam 63 ürünle faaliyet gösteren Santa Farma, 2019 yılında cirosunu yüzde 41 oranında artırdı. Türkiye'nin güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, 2019 yılı satış hedefini de yüzde 100 oranında gerçekleştirdi.

Santa Farma'nın yıl sonu toplantısında 2019 rakamlarını paylaşan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Kiresepi, 2020-2024 hedeflerini de açıkladı. Şirketin ürün yelpazesini, üç yıl içinde kronik hastalıklar, kardiyoloji ve diyabet ürünleriyle genişleteceğini söyleyen Kiresepi, 2024 yılında şirket cirosunu 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

2024 yılında Santa Farma'nın en çok tercih edilen şirket olmasını, bunun yanı sıra sektör ihracatında ilk üç şirketten biri konumuna gelmesini hedeflediklerini dile getiren Kiresepi, bu hedefler için altyapı çalışmalarına başladıklarının altını çizdi.