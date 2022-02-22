Santa Farma, genel merkezine de ‘Sıfır Atık’ belgesi aldı

Santa Farma’nın gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak adına bütün iş süreçlerini bu bilinçle yürüttüğünü kaydeden Santa Farma İlaç Başkan Yardımcısı Sami Kiresepi, ekolojik dengeyi korumak üzere, kaynakların verimli kullanılması ve oluşan atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönündeki çalışmalarını geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

356 ton atık topladı

Kiresepi, “Gerek fabrikamızda gerekse Genel Müdürlük binamızda geçtiğimiz yıl, başta kağıt olmak üzere cam, plastik, metal, bitkisel yağ, madeni yağ ve organik olarak yaklaşık 356 ton atık topladık. Toplanan atıkların, 209,5 tonu kağıt, 11,5 tonu cam, 44,9 tonu plastik, 23,2 tonu metal, 3 tonu bitkisel yağ, 63,4 tonu organik atık ve 20 kilogramı da madeni yağlardan oluştu. Toplanan atıkların geri dönüşümü neticesinde; 41,4 ton sera gazı etkisi azaltılırken, 1 milyon 134 bin 303 kilowatt saat enerji tasarrufu da sağlanmış oldu. Bunun dışında geri dönüşümle 3 bin 562 adet ağaç kurtarılırken, 44,1 kilogram hammadde ve yaklaşık 733 varil petrol tasarrufu elde edilmiş oldu.” diye konuştu.