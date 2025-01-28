Santa Farma İlaç’ta üst düzey atama

Yerli ilaç firması Santa Farma İlaç, Stratejik Planlama Direktörlüğü pozisyonuna Canan Yılmaz’ı atadı.

ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Canan Yılmaz, kariyerine Arthur Andersen’de başlamış, sonrasında Aria ve Avea'da Proje Ofis ve Kalite Müdürü, Yıldız Holding’de Strateji ve Planlama Müdürü, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölümü’nde Kıdemli Müdür, Enerjisa'da İş Mükemmelliği Bölüm Yöneticisi ve CEO Danışmanlığı gibi farklı sektör ve pozisyonlarda görev almıştır.

2020-2023 yılları arasında kurucusu olduğu Core Elements Danışmanlık Şirketi aracılığı ile hizmet verdiği kuruluşlar adına strateji ve kurumsal gelişim projeleri yürüten Yılmaz, 2023-2024 yılları arasında ise Yıldırım Holding’de Grup Strateji Direktörü pozisyonunda görev almıştır.