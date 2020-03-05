Santa Farma OTC Bölüm Direktörlüğüne atama

05 Mart 2020

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda daha çok rağbet görmeye başlayan, Over The Counter (OTC-ilaç statüsünde olmayan ürünler) pazarı gittikçe büyüyor. Santa Farma, bu pazarda yerini almak için çalışmalara başladı. Santa Farma, OTC Bölüm Direktörlüğü’ne Özge Yavuz Öztürk’ü getirdi. Öztürk, Santa Farma’nın OTC stratejisine yön vermekten sorumlu olacak.



Öztürk kariyerine Procter&Gamble, Wella Professionals’da başlayarak sırasıyla “Asistan Marka Müdürü”, “Marka Müdürü” ve “Kategori Marka Müdürü” olarak görev yaptı. Çalışma hayatına GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı’nda Ağız Bakım ve OTC kategorilerinde sırasıyla “Kıdemli Marka Müdürü” ve “Grup Marka Müdürü” olarak devam etti.

2014 yılında Merck Tüketici Sağlığı’nı kurmak üzere “Pazarlama Müdürü” olarak atanan Öztürk, sonrasında “Bölüm Direktörü ve “Global Marka Geliştirme Direktörü” olarak çalıştı. Merck ve P&G birleşmesi ile beraber “Global Marka Geliştirme Direktörü” görevine Procter&Gamble çatısı altında 2020 Ocak sonuna kadar devam etti.