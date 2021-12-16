Santa Farma’ya ‘Felis Sağlık İletişimi Başarı’ ödülü

Santa Farma İlaç’ın ‘Umudun Hikayesi’ projesi, Felis MediaCat Sağlık İletişimi Kategorisi’nde başarı ödülüne layık görüldü.

Santa Farma İlaç, ‘Umudun Hikayesi’ projesinde hekimleri farklı bir yolculuğa çıkarmak amacıyla, daha önce deneyimlemedikleri bir yöntemle hazırladığı ürün hikayesinde ‘Umudu Kaybetmeme’ mesajını vermeyi hedeflemişti. Bu mesajı iletmek için ise gerçek yaşamdan bir hikayeyi odağına almıştı. Hikayede 2. Dünya Savaşı’nın önemli sembollerinden Sadako Sasaki’nin Hiroşima’daki mücadele dolu hikayesi anlatıldı.



‘Parallax Effect’ tekniği ile profesyonel çizerler tarafından hazırlanan çizgi roman hikaye, seslendirme sanatçılarının anlatımıyla seslendirilirken, hekimler ve Santa Farma çalışanları, tüm dijital platformlardan, çalışmayı tek tuşla deneyimleme fırsatı elde etmişlerdi.