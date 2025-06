SAP Executive Exchange for CX etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi

Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zeka alanında küresel bir lider olan SAP, düzenlediği SAP Executive Exchange for CX etkinliğiyle, müşteri deneyimindeki son gelişmeleri masaya yatırdı. “Akıllı CX ile Kesintisiz Büyüme” başlıklı etkinlikte, müşteri deneyimi yatırımlarının katma değerinin, uzun vadeli ve esnek bir şekilde nasıl desteklenebileceği ele alındı.

SAP Türkiye tarafından Soho House Istanbul’da düzenlenen SAP Executive Exchange for CX’te, 12 kişi sahne aldı. 110 kişinin katıldığı etkinlik, SAP Güney Avrupa Bölgesi Müşteri Deneyimi Çözümleri Satış Direktörü Esen Sevinç’in açılış konuşmasıyla başladı.

Müşteri deneyimini (CX) sonsuz bir yolculuk olarak tanımlayan Esen Sevinç, “Bugünün müşterisi, kişiselleştirilmiş ve anlık yanıtlar bekliyor. Artık yalnızca ürün ya da hizmet değil; hızlı, sürdürülebilir ve eksiksiz bir deneyim sunmak zorundayız. SAP olarak hem B2C hem de B2B kanallarında uçtan uca müşteri deneyimi sunan çözümlerimizle bu yolculukta kurumlara rehberlik ediyoruz. Yapay zeka ve büyük verinin gücünü doğru stratejiyle birleştiren her kurum, müşteri memnuniyetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda rekabet gücünü de kalıcı biçimde yükseltiyor.”

“Hedef aynı: Sadık marka savunucuları yaratmak”

SAP CX CRO (Chief Revenue Officer) Ivano Fossati, “İş Dünyasında Değişen Oyun: Uygulama, Veri ve Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimini Baştan Uca Şekillendirmek” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Bugün müşteri deneyimi dediğimizde, teknolojiyi kullanarak duygusal bağlar kurmaktan bahsediyoruz. SAP olarak, markaların müşterilerle yalnızca işlemler değil, anlamlı ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle etkileşim kurmasına yardımcı oluyoruz. Bu alanda beş ana trendin öne çıktığını görüyoruz: Yapay zeka destekli hiper kişiselleştirme, insan odaklı dijital dönüşüm, kesintisiz çok kanallı entegrasyon, her temas noktasında duygusal bağ ve artırılmış/karma gerçeklik gibi gelişmiş teknolojiler” diyen Ivano Fossati,

“Pazarlama, satış, ticaret ve servis gibi SAP CX çözümleri, zenginleştirilmiş verileri bir araya getirerek akıllı etkileşimleri besliyor. İster bir çelik üreticisi olun ister moda markası, amaç aynı: Potansiyel müşterilerden sadık marka savunucuları yaratmak. Joule gibi yapay zeka asistanlarımız ve SAP Business Suite ile entegrasyon sayesinde, şirketlerin verileri aksiyona dönüştürmesini sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Modaya dijital hikaye dokunuşu

SAP Executive Exchange for CX etkinliğindeki ilk panel oturumunda, Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık’ın yanı sıra, Muse for All ve Moda Tutkusu Kurucusu Yasemin Öğün sahne aldı. Kullanıcı deneyiminden satış başarısına, 10 yılı aşkın bir işbirliği öyküsünün ele alındığı oturumda konuşan Zehra Işık, “Love My Body markasını, farklı beden ölçülerine sahip kadınlara ulaşmak ve müşteri taleplerine bire bir karşılık verebilecek bir deneyim yaratmak üzerine kurduk. Bu vizyonun sürdürülebilir olması için, veri odaklı karar alma kültürüne erken uyum sağladık. Yasemin Öğün ile başladığımız Moda Tutkusu koleksiyon işbirliği, yalnızca estetik değil, müşteri geribildirimiyle şekillenen, SAP CX altyapısıyla izlenebilir hale gelen bir başarı modeline dönüştü. Tüm satış kanallarımızda müşteri davranışlarını analiz ederek sezona özel koleksiyonlarımızı daha hızlı, daha hedefli sunabiliyoruz” dedi.

Yasemin Öğün ise “Love My Body ile yolculuğum, tasarım işbirliğinin ötesine geçerek müşteri verisiyle şekillenen bir öğrenme sürecine dönüştü. SAP CX ile desteklenen sistemler sayesinde hangi ürünün hangi beden grubunda nasıl bir geri dönüş aldığına dair anlık verilerle çalışabildim. Bu altyapı, sadece yaratıcılığı değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini işin merkezine koyan bir tasarım yaklaşımı geliştirmemi sağladı. Bugün hem kendi markamda hem Love My Body için veriye dayalı, sezgisel ve sürdürülebilir koleksiyonlar üretmeye odaklanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Bu dönüşüm kültürel bir değişim yarattı”

SAP Türkiye tarafından düzenlenen SAP Executive Exchange for CX etkinliğindeki “Dijital Rekabetin Kilidi: Güvenilir İş Ortağı Seçimi” başlıklı oturumunda, Zehra Işık bir kez daha sahne aldı ve “Adil Işık Group olarak dönüşüm yolculuğumuzda önceliğimiz her zaman müşteri deneyimini daha sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek oldu. SAP CX çözümleri sayesinde fiziksel mağazacılıktan gelen güçlü içgörülerimizi dijital kanallarla entegre ettik. Özellikle Love My Body gibi kapsayıcı moda anlayışına sahip markalarımızda, çoklu temas noktalarında tutarlı deneyim sunmak kritik bir hedefimizdi. Müşteri verisini anlamlandırmak ve operasyonları bütüncül biçimde yönetmek adına çok ciddi bir sıçrama yaşadık. Bu güçlü altyapının markamızı yurt dışında da ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Haratres Kurucu Ortağı Aslı Ece Kırkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Adil Işık Group E-Ticaret Müdürü Anıl Türker ise “Parça parça ilerleyen sistemleri entegre etmeye ihtiyacımız vardı. Özellikle müşteri taleplerini bütünsel değerlendiren, çoklu kanal yönetimi sunan ve veriyle desteklenen bir yapı gerekiyordu. Yaptığımız analizler ve test süreçleri sonunda SAP Commerce Cloud ile ilerlemenin en doğru adım olduğuna karar verdik. Bugün geldiğimiz noktada, e-ticaret ve mağaza operasyonları arasında veri ve süreç bütünlüğü kurarak, daha tutarlı ve hızlı bir müşteri deneyimi sağlayabiliyoruz. SAP’nin güçlü altyapısı ve Haratres’in deneyimiyle bu dönüşüm sadece teknik değil, kültürel bir değişim yarattı” ifadelerini kullandı.

“Bu dönüşüm bize büyük bir değer katıyor”

SAP Executive Exchange for CX etkinliğinde Gökçelik'in SAP Sales Cloud ile müşteri odaklı dijital satış dönüşümünün ele alındığı oturumu, NTT DATA Business Solutions META Bölgesi’nden sorumlu Çözüm Satışları Direktörü Cansu Ünalır Orhan yönetti. Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Burak Aras, seneye 50. yıllarını kutlayacaklarını vurguladı ve “Üretim tecrübemizi dijitalleşmeyle birleştirmek en stratejik önceliklerimizden biri. 2019 yılında başladığımız SAP yolculuğu, bugün geldiğimiz noktada sadece ERP değil, uçtan uca entegre bir yapıya dönüştü. SAP Sales Cloud yatırımıyla satış ekiplerimizin sahadaki etkinliğini artırmayı, müşteriyle olan tüm temasları sistematik şekilde kayıt altına almayı ve veriye dayalı karar alma kültürünü kurumsal bir refleks haline getirmeyi hedefledik. Özellikle B2B projelerde yıllar sonra bile sürdürülebilir hizmet sunabilmek için geçmiş veriye hızlı erişim kritik hale geliyor. Bu dönüşüm, sadece satış değil, müşteri deneyimi, sadakat ve operasyonel çeviklik açısından da bize büyük bir değer katıyor. NTT DATA ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde, yapay zeka destekli öngörülerle fırsatları daha doğru yakalıyor, satış süreçlerini hızlandırıyoruz. Gökçelik’in büyüyen yapısına paralel olarak SAP çözümlerinin ölçeklenebilirliği ve entegrasyon gücü, dijitalleşme vizyonumuzun temel yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Amacımız, sektörde fark yaratan müşteri deneyimleri sunmak ve dijital geleceğe hazır olmak” diye konuştu.

Sahne yapay zekanın!

“Sahne senin yapay zeka: Yapay zeka müşteri deneyimini nasıl şekillendiriyor” başlıklı oturumda konuşan SAP Türkiye CX Çözüm Yöneticisi İpek Turan, şunları söyledi:

“SAP olarak müşteri deneyimini geleceğe taşıyan çözümler geliştirirken, yapay zekayı yalnızca bir teknoloji değil, stratejik bir deneyim bileşeni olarak konumlandırıyoruz. Bugün SAP CX ürün ailesinin her katmanında yer alan ‘gömülü yapay zeka’ uygulamaları, müşteriyle etkileşim kurulan her noktada kişiselleştirilmiş, hızlı ve etkili hizmet sunmayı mümkün kılıyor. Kullanıcılarımız, CRM’den e-ticarete, müşteri hizmetlerinden pazarlamaya kadar farklı alanlarda öngörüsel ve üretken yapay zeka destekli araçlarla süreçlerini dönüştürüyor. SAP’nin Joule Copilot yaklaşımıyla entegre çalışan agent’lar, satış ekiplerini desteklemekten case yönetimini otomatize etmeye kadar birçok senaryoda katma değer yaratıyor. Örneğin, ürün içerik yönetiminde yapay zeka destekli görsel üretim ya da bir müşteri şikayetinde otomatik sınıflandırma ve öneri sunumu, artık sistemin doğal parçaları. SAP olarak amacımız, kurumların yapay zekaya harici değil, entegre ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak. Hassas verilerin korunmasına yönelik mimarimiz ve ölçeklenebilir yapımızla, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında sürdürülebilir ve etkili çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

“SAP ile yeni pazarlara açılmak artık bir operasyon değil strateji”

SAP Türkiye’nin SAP Executive Exchange for CX etkinliğinin son oturumunda, SAP Commerce Cloud başarı hikayeleri konuşuldu. SAP Türkiye CX Çözüm Kıdemli Satış Yöneticisi Meltem Polat’ın yönettiği oturumun konukları, LTB/Çak Holding E-Ticaret Direktörü Berk Özer ile Yataş Grup E-Ticaret Direktörü Yakup Ulvi Acar oldu.

Berk Özer konuşmasında, “SAP Commerce Cloud kullanmak, e-ticarette hız, güven ve sürdürülebilirliği bir arada sunan bir deneyim oldu. Farklı altyapılarla çalışmış biri olarak, SAP’nin entegrasyon gücü ve kullanıcı tarafındaki sorunsuz performansı, süreçlerimizi hem teknik hem operasyonel anlamda ileri taşıdı. Türkiye’den Almanya’ya, MENA’dan Amerika’ya kadar tüm operasyonlarımızı tek merkezden yönetebilmek büyük bir avantaj. SAP ile yeni pazarlara açılmak bizim için artık bir operasyon değil, bir strateji. Bu güçlü yapı sayesinde, sadece büyümekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimize verdiğimiz sözleri her adımda tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakup Ulvi Acar ise “SAP Commerce Cloud tercihi, yalnızca teknik bir altyapı kararı değil, Yataş Grup’un gelecek vizyonunu yansıtan stratejik bir adımdı. Global ölçekte büyüyen ve dört farklı markasıyla 50’den fazla ülkede varlık gösteren bir yapı olarak, bizi tek bir platformda toplayabilecek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir sistem arayışındaydık. Bu seçim sürecinde hem teknolojik yetkinlikleri hem de güçlü partner ekosistemiyle SAP, uzun vadeli yol haritamızda bizi en doğru noktaya taşıdı” dedi.