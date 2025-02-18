SAP, iş dünyasında yapay zekayı hızlandırmak için “Business Data Cloud” ürününü tanıttı

SAP, Databricks işbirliğiyle veri ve yapay zekada yeni dönem başlattı. Şirketlerin iş süreçlerini yapay zeka ile daha hızlı ve verimli hale getirecek “Business Data Cloud” ürününü tanıttı.

Kurumsal uygulama yazılımları ve iş odaklı yapay zeka çözümlerinde dünya lideri SAP, tüm SAP ve üçüncü taraf verilerini birleştiren, kuruluşların daha etkili kararlar almasını sağlayan yeni ürününü tanıttı. Güvenilir yapay zeka uygulamalarını desteklemek için gereken güvenilir veri temelini sağlayan yeni çözümü SAP Business Data Cloud adını taşıyor. Bulut tabanlı veri ve yapay zeka platformu Databricks işbirliğiyle hayata geçirilen çözüm, kuruluşların en kritik uygulamalarından gelen verileri, veri mühendisliği ve iş analitiği yetenekleriyle uyumlu hale getirerek, inovasyon ve içgörülerin önünü açıyor.

Databricks teknolojisi

SAP ile Databricks arasındaki bu önemli ortaklık, uygulamaların ve veri platformlarının birlikte çalışma biçimini yeniden tanımlayarak kurumsal veri yönetiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Çözüm, veri mühendisliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka iş yükleri için Databricks teknolojisini içeriyor.

SAP Business Data Cloud'un, iş odaklı yapay zekayı (Business AI) hızlandırmak için kurumsal verilerin tüm potansiyelini ortaya çıkardığını belirten SAP CEO'su Christian Klein, sözlerini şöyle sürdürdü: “SAP'nin kritik iş süreçlerindeki benzersiz uzmanlığını ve zengin verilerini, Databricks'in dünya standartlarındaki veri mühendisliği yetenekleriyle birleştirdik. Böylece şirketlerin veriden her zamankinden daha fazla değer elde etmelerini sağlayan çığır açıcı bir çözüm yarattık.”

"Her şirket yapay zeka yatırımlarından daha yüksek getiri almak istiyor"

Databricks Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Ghodsi, “Dünyadaki her şirket, verilerinden daha fazla değer elde etmek ve yapay zeka yatırımlarından daha yüksek getiri almak istiyor. SAP ile güçlerimizi birleştirerek, formatı veya konumu fark etmeksizin, kuruluşların tüm verilerini bir araya getirip yönetebilmeleri, analiz edebilmeleri ve Databricks Veri Zekası Platformu üzerinde alan odaklı yapay zeka uygulamaları geliştirebilmeleri için bir çözüm sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Veri ekonomisini tanıtıyoruz

SAP Business Data Cloud; SAP S/4HANA ve SAP Ariba'daki finans, harcama ve tedarik zinciri verilerinden SAP SuccessFactors'taki öğrenme ve yetenek verilerine kadar, tüm iş süreçleri boyunca SAP veri ürünlerinin tam olarak yönetilmesini sağlıyor. Bu veri ürünleri, özgün iş bağlamını ve anlamsal yapıyı koruyarak maliyetli veri elde etme süreçlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli verilere anında erişim imkanı sunuyor. Örneğin bir CFO, yükselen enflasyonun kârlılık üzerindeki etkisini değerlendirmek istediğinde, tüketici fiyat endeksi gibi gerçek zamanlı harici verileri genel muhasebe hesapları veya maliyet merkezleri gibi finansal veri ürünleriyle entegre ederek kapsamlı bir finansal görünüm oluşturabiliyor.

SAP Business Data Cloud ayrıca — temel kurumsal analizler, finans ve insan kaynakları da dahil olmak üzere — tüm iş kollarında gelişmiş analiz ve planlama sunmak için, kullanıcılarına gerçek zamanlı verilere bağlı ürünler ve yapay zeka modellerini içeren “içgörü uygulamaları” adlı yeni çözümler de sağlayacak.

"Veri ekosistemlerimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz"

Çok uluslu kimya ve tüketim malları şirketi Henkel'in Avrupa, APAC, IMEA bölgelerinden sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı ve İş Teknolojileri Lideri Markus Hartmann, “SAP Business Data Cloud, verilerimizin değerini ortaya çıkarmamıza ve işimizin genelinde inovasyonu desteklememize yardımcı olacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Anlamsal olarak zengin veri ürünleri ve derin Databricks entegrasyonu, mevcut veri ürünlerimizi geliştirecek. Senaryoları modellememize ve yapay zeka içgörülerinden yararlanmamıza olanak tanıyarak veri ekosistemlerimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemizi sağlayacak.”

Yapay zeka araçlarının tüm beklentilerini yerine getiriyor

SAP Business Data Cloud, SAP’nin üretken yapay zeka destekli dijital asistanı Joule’un farklı işlevler arasındaki iş akışlarını hızlandırmasını ve yapay zeka aracılarıyla iş kararlarını iyileştirmesini daha da geliştirecek. Sektörün en kaliteli kurumsal veri seti ve verileri iş dostu bir modele dönüştüren SAP Knowledge Graph çözümüyle güçlendirilen Joule araçları, uçtan uca iş süreçlerini derinlemesine anlayarak birimler arası işbirliği yapabiliyor ve karmaşık iş zorluklarını çözebiliyor. Başka hiçbir ajan oluşturma teknolojisi bunu yapamıyor.

SAP yeni ürününün yapay zeka alanındaki yenilikçiliğini vurgulamak amacıyla, SAP Business Suite genelinde finans, servis, satış ve ileride daha da genişletilecek alanlar için kullanıma hazır bir dizi Joule aracını da tanıttı. Örneğin finans alanındaki araçlar, talepleri daha hızlı işlemek ve nakit akışını iyileştirmek için çeşitli görevlerde birlikte çalışacak. Bu arada Joule satış araçları ise anlaşmazlıkları çözmek ve müşteri taleplerini daha hızlı işlemek için çok adımlı iş süreçlerini hızlandıracak.

SAP ayrıca, SAP'nin kullanıma hazır Joule araçları portfolyosunun yanı sıra müşterilerin kendi yapay zeka araçlarını oluşturup kullanabilmelerini sağlayan yeni ve güçlü bir “araç oluşturma” özelliğini duyurdu. SAP’nin onlarca yıllık iş süreci uzmanlığı, rehberli iş akışıyla bütünleştirilerek kullanıcıların özel araçlarını amaca en uygun veri ve iş bağlamına dayandırmalarını sağlıyor.