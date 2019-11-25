SAP Türkiye Finans Direktörü Buluş Fidan Tüfekçi oldu

25 Kasım 2019

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti. Türkiye’de 18 yılı aşkın süredir tüm sektörlerde ve her ölçekte şirketin iş süreçlerini en iyi şekilde yürütmesine destek olan SAP Türkiye’nin finansal operasyonlarının yönetimini Buluş Fidan Tüfekçi üstlenecek.

2018 yılından bu yana SAP Türkiye bünyesinde görev alan Tüfekçi, yeni pozisyonunda karlılık, nakit ve risk yönetimi gibi stratejik alanların yönetiminden sorumlu olacak. SAP Türkiye’nin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütecek olan Tüfekçi, yeni görevine 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tüfekçi, İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Kariyer hayatına Hewlett-Packard’da (HP) finans analisti olarak başlayan Tüfekçi, burada 10 yıla yakın süre Türkiye’de ve İrlanda’da ülke ve bölge üst düzey finans görevlerinde yer aldı. SpenglerFox’ta ülke finans müdürü ve global mali kontrolör olarak görev aldıktan sonra Microsoft Türkiye’de finans departmanında çeşitli üst düzey görevler alan Tüfekçi, SAP Türkiye’ye 2018 yılında Finansal Kontrol Müdürü olarak katıldı.