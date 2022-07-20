SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç: En iyi pratikleri hayata geçiriyoruz

Çalışma kültüründeki değişimler ve dönüşen çalışan beklentileri, insan kaynakları (İK) strateji ve uygulamalarına da yansıyor. EY tarafından yürütülen bir ankete göre, 5 çalışandan dördü haftada en az 2 gün uzaktan çalışmak isterken, Deloitte araştırmasına göre Y ve Z kuşağından çalışanlar, işverenlerinin çevresel konularda duyarlı olmasını bekliyor. Doğru yeteneklere ulaşmak isteyen şirketler, ancak İK süreçlerinde izledikleri yenilikçi stratejiler ve hayata geçirdikleri başarılı uygulamalarla rekabet edebiliyor. Dünyada 50. yılını kutlayan SAP'nin Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümünde önemli rol oynadığını ve insan kaynakları alanındaki yaklaşımıyla da teknoloji sektörüne öncü olduğunu söyleyen SAP Güney Avrupa, Afrika, Ortadoğu Dijital Hizmetler Bilge ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç, “Çalışan ilişkilerinde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. SAP olarak 20 yılı geride bıraktığımız Türkiye’de, İK alanındaki yenilikçi strateji ve uygulamalarımızla en iyi pratikleri hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"SAP Türkiye ve Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında"

Top Employers Institute, "uçtan uca yetenek yönetimi süreçlerini başarıyla yöneten, çalışanları için keyifli bir çalışma ortamı sunan, yaratıcılığı, dinamizmi ve çeşitliliği benimseyen şirket kültürü oluşturan" işverenleri ödüllendirdiği uluslararası araştırmasının sonuçlarına göre, SAP Türkiye, üst üste yedinci kez Türkiye ve Avrupa’da “En İyi İşveren” sertifikalarını almaya hak kazandı. SAP Türkiye’nin küresel çatı şirketi SAP SE ise aynı araştırmada 17 ülke ve iki bölgede 2022’nin “En İyi İşvereni” seçildi.

SAP Türkiye’nin daha önce Great Place to Work tarafından da ödüllendirildiğine dikkat çeken Hande Genç, “İnsan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, kurumsal esenlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi 20 konu başlığında, 6 İK etki alanını kapsayan En İyi İnsan Kaynakları Uygulamaları Araştırması’na katılan kurumlar arasında, 2022’de de Top Employers ‘En İyi İşveren’ Sertifikası’nı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarımıza, şirket kültürümüze ve İK süreçlerine yaptıkları katkılar için teşekkür ederiz. İnsan Kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirirken şirket kültürümüzü sağlık, aile, özel hayat, sosyalleşme, yaratıcılık ve kişisel gelişim gibi konularda çalışanlarımıza sunduğumuz yenilikçi yaklaşımlarla inşa ediyoruz. Top Employers Institute’e bu değerli ödül için teşekkür ediyoruz.” dedi.

"SAP Türkiye'deki kadın yöneticilerin oranı yüzde 45"

IDC'nin (International Data Corporation) kurumsal şirketlerin yüzde 70'inin, işe alım ve insan sermayesi stratejilerini belirlemek için 2024'e kadar çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına yatırım yapacağını öngördüğüne dikkat çeken Hande Genç, “Ayrıca SAP Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımızı güncel uygulama ve hedeflerimizle somutlaştırıyoruz. SAP Türkiye'deki kadın çalışanların oranı yüzde 43, yöneticilerin oranı ise yüzde 45 olarak ölçülüyor. Çeşitliliğin SAP’yi benzersiz ve güçlü kıldığına inanıyoruz. 155 milletten çalışanı bulunan SAP, 2019 ve 2020’de Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne seçilen küresel bir kuruluş ve işyerinde cinsiyet eşitliği için önde gelen küresel standartlardan EDGE sertifikasına sahip ilk küresel BT şirketi olarak konumlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Her yıl bir gün “esenlik izni”, kalıcı hibrit çalışma modeli

Salgın döneminde iş ve yaşam arasında denge kurmanın daha da önem kazandığına dikkat çeken Hande Genç, “SAP'nin şirket çapında yürüttüğü bir araştırmada stres seviyelerinin memnuniyetin üzerine çıktığını gördüğümüz anda tüm SAP çalışanları için tatil olan Zihinsel Sağlık Günü'nü (Mental Health Day) hayata geçirdik. Sıradan bir izin günü olarak görmediğimiz ve çalışanlarımızı dinlenmeye teşvik ettiğimiz bu uygulamamızı 2022’de 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca, küresel çapta hibrit çalışma modeline geçiyoruz. İyi bir çalışan deneyiminin müşteri deneyimine de yansıyacağını, mutlu çalışanların, memnuniyeti yüksek müşterileri beraberinde getireceğini biliyoruz.” diye konuştu.

“İK süreçlerimizi dijitalin gücüyle, çevik yaklaşımlarla inşa ediyoruz”

SAP’nin çalışanları, iş ortakları, müşterileri ve düşünce liderlerinden oluşan küresel ağıyla dünyayı daha yaşanılır kılma ve insan yaşamını iyileştirme vizyonuyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan SAP Güney Avrupa, Afrika, Ortadoğu Dijital Hizmetler ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç, şunları kaydetti: “Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye içeriden başlıyor, çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini her zaman önceliklendiriyoruz. SAP Türkiye olarak İK süreçlerini daha verimli hale getirmek, çalışan deneyimini en üst seviyeye çıkarmak ve değişen yetenek gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilmek için İK süreçlerimizde dijital dönüşümü çevik bir yaklaşımla ele alıyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...