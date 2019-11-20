SAP Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

20 Kasım 2019

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını, sektör liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren SAP Executive Summit’te, Ödül Töreni’nin yanı sıra geleceğin inovatif teknolojileri ve SAP’nin bu yolculukta sunduğu yol haritası masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış oturumunda konuşan SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis, deneyim ekonomisinin önemini ortaya koyan çarpıcı rakamları katılımcılar ile paylaştı. Yapılan bir araştırmaya göre, şirket yöneticilerinin yüzde 80’i müşterilerine benzersiz bir deneyim sağladıklarını düşünüyor; oysa müşterilerin sadece yüzde 8’i bu şekilde bir deneyim yaşadıklarını belirtiyor.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, düzenlediği SAP Executive Summit’te Türkiye’nin önde gelen şirketlerini ve iş dünyasının liderlerini buluşturdu. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği zirvede SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis ve SAP Global Başkan Yardımcısı, İnovasyon Evangelisti ve Fütürist Tom Raftery açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'nin Liderleri Anlatıyor" özel oturumunda Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğunu ve bu süreçteki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. SAP’nin iş ortaklarından Detaysoft’un Ana Sponsor, Çözümevi’nin Platin Sponsor olduğu zirvede BTC Bilişim Hizmetleri, Renova ve Vektora ise Altın Sponsor olarak yer aldı.

Başarılı projelerin ödüllendirildiği zirvede “SAP Kalite Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül alan şirketler ve iş ortakları şu şekilde:

İş Süreçleri Dönüşümü Kategorisi

Altın Ödülü: SOCAR Türkiye

SAP İş Ortağı: SAP Dijital İş Servisleri

Gümüş Ödülü: Hasçelik

SAP İş Ortağı: itelligence

Bronz Ödülü: Kale Holding

SAP İş Ortağı: Vektora



Bulut Dönüşümü Kategorisi

Altın Ödülü: Çalık Holding

SAP İş Ortağı: itelligence

Gümüş Ödül: Penti Giyim

İş Ortağı: itelligence

Bronz: Brisa Bridgestone Sabancı

SAP İş Ortağı: Varucon



İnovasyon Kategorisi

Altın Ödülü: Bozankaya Otomotiv

SAP İş Ortağı: Vektora

Gümüş Ödülü: SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding

SAP İş Ortağı: BTC Bilişim Hizmetleri

Bronze Ödülü: Borusan Otomotiv

SAP İş Ortağı: Detaysoft



Hız Kategorisi

Altın Ödülü: Martur Fombak International

Gümüş Ödülü: Oyak Maden Metalürji

SAP İş Ortağı: Ernst & Young

Bronz Ödülü: Astay Gayrimenkul İnşaat

SAP İş Ortağı: Çözümevi

Yılın Akıllı İşletmeler Özel Ödülü: Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, içinde bulunduğumuz dijital çağda gençlere yeni yetkinlikler kazandıracak programlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gelişen teknoloji ile farklı iş alanları ve yeni meslekler doğuyor. Bu nedenle gençlerimizi çağın ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdama katkı sağlamak için Genç Profesyoneller Programı’nı 2018 yılından beri Türkiye’de hayata geçiriyoruz.

Üniversiteden yeni mezun olan gençlere SAP uzmanlığı sağlayan hızlandırılmış bir eğitim programı sunuyor ve ekosistemimizde istihdam fırsatı sağlıyoruz. SAP’nin yeni nesil ERP çözümü, büyük veri ve elektronik ticaret gibi ileri teknolojileri kapsayan farklı alanlarda bu eğitimleri İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te olmak üzere üç farklı ilde hayata geçirdik. Bugüne kadar 75 genç, SAP’nin 2 adet uluslararası sertifikası aldı, ‘SAP Danışmanı’ unvanıyla istihdam edildi. Programın, SAP’nin Büyük Veri teknolojilerine odaklanan 4. etabı Ankara’da devam ediyor.” dedi.

Mezun olma fırsatına kavuşamamış gençlere eğitim fırsatı



SAP’nin global kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan “Bugünün Dijital Yetenekleri” hakkında da bilgi veren Candan, bu çalışma ile çocuk ve gençlere kod yazma becerileri kazandırdıklarını söyledi. Candan, “Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençleri hedefliyoruz. Ancak mezun olma fırsatına kavuşamamış yetenekler de var. Bugünün Dijital Yetenekleri global girişiminin bir parçası olarak 22 dezavantajlı gencin katıldığı bir Kodlama Kampı’nı Gaziantep’te hayata geçirdik. Katılımcılar, Web Geliştirme ve SAP teknolojilerine yönelik kapsamlı bir eğitim aldı.” şeklinde konuştu.

Candan, SAP Türkiye’nin dijital dönüşüm ile ilgili çalışmaları hakkında ise şunları söyledi: “ Türkiye’de bir Ar-Ge merkezi açan ilk global yazılım şirketiyiz. 2013 yılında kurulan SAP Geliştirme Merkezi, Teknopark İstanbul’da yer alıyor ve SAP’nin büyük veri çözümü dünyadaki diğer SAP laboratuvarlarının iş birliği ile burada Türk mühendisler tarafından kodlanıyor. Bu merkez içinde yeni açılan SAP Deneyim Merkezi ile Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerindeki ihtiyaçlarına odaklanarak inovatif senaryoları deneyimleyebilmelerini sağlıyoruz. Burada büyük veri, öğrenen algoritmalar gibi ileri teknolojilerin ve yeni nesil SAP çözümlerinin iş süreçlerinize faydasını görmek mümkün.” dedi.

“Türkiye’de Qualtrics’in tüm çözümlerini sunuyoruz”



SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis ise akıllı işletmeler ve deneyim ekonomisine vurgu yaptığı konuşmasında, “Dünyada yaşanan dönüşümün de etkisiyle SAP olarak biz de yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Gelir anlamında üç kat, pazarda ise on kat büyüdük, piyasa değerimiz dört kat arttı. Pazarlama, finans, üretim, lojistik, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi tüm operasyonlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir çözüm portföyümüz var. SAP olarak hedefimiz müşterilerimizin birer akıllı işletmeye dönüşmesi. Bu amaçla, deneyim yönetimi yazılım kategorisinin global öncülerinden Qualtrics’i satın aldık. Türkiye’de de Qualtrics çözümlerini müşterilerimize ve ekosisteme sunduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki, Qualtrics satın alımı neden önemli? Dünya genelinde üst düzey yöneticilere ‘Şirketinizin ürettiği ürün veya hizmetiniz müşterinize benzersiz bir deneyim sağlıyor mu?’ diye sorduğumuzda yüzde 80’inden ‘evet’ cevabı alıyoruz. Buna karşın kullanıcıların ise yalnızca yüzde 8’i bu soruya olumlu yanıt veriyor. Aradaki bu büyük fark, operasyonel veriler ile müşteri deneyimi verilerinin birbirinden beslenmemesinden kaynaklanıyor. Daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek için müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan geri bildirimler almalısınız. Peki, gerçek zamanlı geri bildirim almak iyi olmaz mıydı? İşte bunu büyük veriyi kullanarak gerçek zamanlı olarak yapabilirsiniz.

SAP’nin yeni nesil teknolojileri sayesinde akıllı işletmelere dönüşen şirketler, pazardaki değişikliklere gerçek zamanlı tepkiler verebiliyor ve nasıl davranacaklarını belirleyebiliyorlar. Uçtan uca bir iletişim kurarak hiçbir noktayı kaçırmıyorsunuz. Sunduğumuz ileri teknolojiler ve ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar sonucunda dünyanın en değerli 16. markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

SAP Global Başkan Yardımcısı, İnovasyon Evangelisti ve Fütürist Tom Raftery de konuşmasında deneyim ekonomisinde dijital dönüşümün sektörleri nasıl değiştirdiğini örnekler eşliğinde katılımcılar ile paylaştı. “Gelişen teknolojiler ve dijitalleşme tüm sektörleri müthiş bir şekilde etkiliyor. ” diyen Raftery şunları söyledi: “Sağlık sektöründe artık veri paylaşımları anında yapılıyor ve hastaneye gitmeden gerekli tanılar konulabiliyor. Aynı dijital dönüşüm imalat sektöründe de yaşanıyor, üç boyutlu yazıcılar bu sektörü değiştiriyor. Diğer bir örnek, Los Angeles’ta bağlantılı sokak lambaları kullanılarak ihtiyaç kadar enerji harcanıyor. Gıda sektöründe ise büyük bir israf var. 7,5 milyar insan yaşıyor ve sayı sürekli artıyor. Yeni teknolojiler ile yapılan kontrollü ve verimli üretim ile israfın önüne geçilebilir. Böylelikle gıda üretim maliyetlerinde de ciddi düşüş yaşanabilir. Yeni teknolojiler ile tarımda daha az yer kullanılarak canlı çeşitliğine katkıda bulunulabilir, daha az karbon salınımı gerçekleşmiş olur. Günümüzde yapay zekâ sayesinde çok büyük işlemleri birkaç saniyede yapabiliyoruz. Artık otomasyona geçen bir ekonomi var. Dolayısıyla iş gücü de bir değişim gösteriyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor.”

Zirvede konuşma yapan iş ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri ise şunları söyledi:

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Dijital dönüşüm önceden hayal edilemeyen bir zemin hazırlıyor. Bu çağın yeniliği büyük veri. Büyük verinin ekonomik faydaları ise oldukça fazla. Tüm bu süreçlerden pazarlama da nasibini alıyor. Artık kişiselleştirilen hizmet sunuluyor. Müşteri sadakati için artık memnuniyet yetmiyor. Bunun için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken onlara yeni deneyimler de sunmak gerekiyor. Biz de Türk Telekom olarak müşterilerimizin ayak izlerini izleyerek onlar için çözümler geliştiriyoruz. Bizim için dijital dönüşüm Türkiye’nin dijital dönüşümü demek. Büyük bir sorumlulukla bunun için çalışıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz 5G ve onun için gerekli fiber altyapıyı yaygınlaştırmak.”

Fark Holding Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter: “Her şey öğrenmeyle başlıyor. Öğrenen insan, öğrenen kurum olmak çok önemli. Yeni teknolojiler ile öğrenimin hızı da arttı. Biz de hızlı öğrenen ve öğrendiklerini hızla uygulayan bir şirket olma vizyonuyla yola çıktık. Bugün otomotiv sektörü ciddi bir şekilde değişiyor ve içinde bulunduğumuz transformasyon çağı, bize kurduğumuz hayalleri birlikte gerçekleştirebileceğimiz partnerlerle aynı masaya oturma fırsatı tanıyor. Otomotiv yan sanayi sektöründeki bir şirket olarak, deneyim tasarımı, ürün tasarımı gibi konularda bizimle aynı hayalleri paylaşan ortaklarla iş birliği yapma şansını yakaladık. Dijitalleşme; bugün şarj istasyonlarından, bağlantılı araçlara kadar çok çeşitli çalışmalar yapmamızı sağlıyor. Tüm bunları yaparken, yine hayallerimizi konuşabildiğimiz SAP gibi bir partnerimiz var” dedi.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı: “Şu an Nurol Holding olarak bir geçiş süreci içerisindeyiz. 30 yıldır yürütmekte olduğumuz savunma sanayi sektöründeki faaliyetlerimiz gittikçe ekosistemde kayda değer bir yere sahip oluyor ve grup ciromuza artan bir katkı sağlıyor. Bu da beraberinde farklı gereksinimler getiriyor. Ağırlıklı proje bazlı; ürün miktarı az ancak çeşitliliği yüksek üretimi olan şirketlerimizde yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz ve süreçlerimizi sağlıklı bir şekilde yürütmemiz için otomasyon zorunlu hale geldi. Bu anlamda SAP çözümlerinden destek almaya karar verdik.”

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy: “İşimizin her aşamasında müşterilerimizle güvenle çalışıyoruz. Karşılıklı güven bizim için çok önemli. Teknoloji yatırımlarına devam etmek, yenilikçi süreçlerle sürekli üretmek ve yetkin insan kaynağı ile uluslararası standartlarda iş çıkarmak işimizin olmazsa olması. Detaysoft olarak bugüne kadar 20’den fazla ülkede projeler gerçekleştirdik. Yurt içinde de her yıl yaklaşık 300 farklı kurumda, değer yaratan sayısız proje gerçekleştiriyoruz. 90 ülkede üyesi bulunan SAP çözüm ortakları topluluğu United VARS’ın Türkiye’deki tek üyesiyiz ve yönlendirme komitesindeyiz.”

Çözümevi Consulting Genel Müdürü Dilek Çolak: “Faaliyet gösterdiğimiz 22 yıldan bu yana, müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında kendilerine destek olmak amacıyla, uzman ekibimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin projelerindeki gerçek ihtiyaçları özelinde ulaşmaya çalıştıkları noktaları doğru şekilde anlamaya çalışıyor ve buna uygun yol haritaları çiziyoruz. Devamında ise sunduğumuz tüm çözümlerin, vaat edilen ve amaçlanan yol haritasına uygun çözümler olduğunu kendileri ile paylaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bu konudaki en iyi yöntemin; müşterilerimizi müşterilerimizle bir araya getirmek ve karşılıklı deneyimlerin ortak bir platformda paylaşılması olduğunu gördük. Nurol Grup ile de bu kapsamda yaklaşık 1 yıl süren bir çalışma gerçekleştirdik ve sonucunda 6 sektör ve 40’a yakın şirket için, 3 yıllık bir dönüşüm programı oluşturduk. Sürecin ilk programı kısa süre önce tamamlandı, ikinci program ise devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda, müşterilerden çalışanlara kadar tüm süreçler ve iş yapış şekilleri, önemli bir değişime uğramış olacak diye düşünüyoruz.”

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise konuşmasında “Fark Yaratanlar Programı” hakkında bilgi verdi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bazı çalışmalardan örnekler vererek katılımcıları destek olmaya çağırdı.