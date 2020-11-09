Sapro, 21 milyon euroluk yatırım kredisi aldı

09 Kasım 2020

Sapro, yaptığı açıklama ile 21 milyon euroluk biyoçözünür ıslak mendil yatırım kredisi aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Sapro, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fon ile biyolojik olarak parçalanabilir, doğa dostu, sürdürülebilirliğe destek veren ıslak mendillerin üretimi için gerekli olan son teknolojili makine ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek. Ayrıca söz konusu fon aracılığıyla işletme sermayesi ihtiyaçları da karşılanmış olacak.

AB standartlarında atık yönetimi

Verilen bilgiye göre, ıslak mendil üretiminde Avrupa Birliği kozmetik üretimi standartlarını uygulayan, Ar-Ge ve üretimde gösterdiği titizlik nedeniyle pandemi sürecinde en çok tercih edilen üreticilerin başında gelen Sapro, biyoçözünür ıslak mendil üretimiyle, Türkiye ıslak mendil pazarında çevreye duyarlı üretim standartlarının yaygınlaşmasına da öncülük etmiş olacak. Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 367’inci firması konumundaki Sapro, biyolojik olarak parçalanabilir ıslak mendiller geliştirerek sürdürülebilirliğe ve atık yönetimine katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapro Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, Sapro’nun ihracattaki öncü kimliğini çevreye duyarlı üretim konusunda da devam ettirdiğini söyledi. Sapro olarak uzun süredir, EBRD’nin kurumsal yönetişimi geliştiren ve kaliteyi sağlarken israfı kesmeye odaklanan Mavi Kurdele (Blue Ribbon) programının da bir parçası olduklarını belirten Zincirkıran, "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bir yandan sektörümüzün büyümesini sağlarken diğer yandan da ülkemizde dünya standartlarında, sürdürülebilirliği destekleyen üretim yapılmasına katkıda bulunacağız.” dedi.