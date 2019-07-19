Sapro, Bulgaristan’a fabrika açıyor
Islak mendil üreticisi Sapro, Bulgaristan’da fabrika açmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Ceyhun Zincirkıran,3 milyon euro yatırım yapacaklarını ve yıl içinde üretime geçeceklerini söyledi.
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