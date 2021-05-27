Sapro, İSO 500'de 125 basamak birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl açıkladığı 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nı çarşamba günü kamuoyuyla paylaştı. Private label ürünler alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sapro, 125 basmak birden yükseldi. Söz konusu başarı ile 285’inci sıraya yerleşen Sapro, 2018 yılında ise 432’nci, 2019’da ise 410’uncu sırada yer alıyordu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, private label alanında Türkiye’nin yüzde 40’ını domine eden Sapro, son teknolojiyle ve Ar-Ge yatırımlarıyla güçlendirilmiş tesislerindeki üretimleriyle 2020 yılında yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. 6 kıtaya 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Sapro, 2020 cirosunun yüzde 75’ini ihracattan karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, “2020 yılı bizim için çok önemli bir sene oldu. Pandemi döneminde Türkiye’nin ve dünyanın ıslak mendil ihtiyacını karşılamakla kalmayıp Ar-Ge laboratuvarlarımızda hijyeni arttıracak en üst kalitede özel ürünler geliştirdik.” dedi.

"Pandemiyle ürünlerimize yüzde 50'lik talep artışı oldu"

Islak mendilin yanı sıra koli ve teşhir, plastik ve ıslak mendilin hammaddesi olan nonwowen kumaş üretimi yaptıklarını da anlatan Zincirkıran, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Pandemiyle birlikte ürünlerimize yüzde 50’lik talep artışı oldu ve kapasitemizi arttıracak makine yatırımları yaptık. Kurduğumuz bu ‘dikey entegrasyon’ sistemi sayesinde tedarik zincirindeki sıkıntıları da hızla aştık.” şeklinde konuştu.

2020 yılının sonunda Bulgaristan fabrikasını açtıklarını anımsatan Zincirkıran, “Sapro olarak kaliteden ödün vermeden, Ar-Ge çalışmalarımızı en üst seviyede tutarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Son olarak çevreyle dost biyoçözünür ıslak mendil üretimine yönelik yatırım kredisi aldık. Tüm amacımız dünyanın ve Türkiye’nin en kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.