Sapro’dan akıllı depo yatırımı

Islak mendil sektöründe faaliyet gösteren Sapro, üretim standartlarını üst seviyeye çıkararak ‘Akıllı Depo Sistemi’ne geçiyor. Şirket genelinde dijitalleşme çalışmalarını hızlandıran Sapro, tüm iş süreçlerini dijitale aktarmaya başladı.

Yatırıma ilişkin bilgi veren Sapro İcra Kurulu Başkanı Murat Gönül, şirket olarak üretimdeki robotizasyon süreci çerçevesinde Endüstri 3.0’ı tamamladıklarını, son 1,5 yıldır da Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında tüm fabrika süreçlerinin dijitalleşme çalışmasına başladıklarını söyledi.

İhracat odaklı bir şirket olduklarından dijitalleşme çalışmalarına satış süreçlerinden başladıklarını kaydeden Görül, siparişin alınmasından teslimine kadar uçtan uca tüm süreçlerin kişilere bağlı olmadan tamamıyla otomasyona dayalı bir sistemle yönetilmesi için projeler yürüttüklerini aktardı.

2 saat yerine 15 dakikada taşıma imkanı

Teslimat noktasında Akıllı Depo Sistemi’nin büyük önem taşıdığını belirten Murat Gönül, mevcut durumda manuel olarak işletilen depoların yeni yatırımla birlikte 20 bin palet kapasitesine sahip olacağını ve insan eli değmeden tam otomasyon ile faaliyet göstereceğini bildirdi.

Sistemi gelecek yılın Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını anlatan Gönül, şöyle konuştu: “Akıllı depo sistemimiz 2 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Ürünler otomatik olarak hiçbir manuel müdahaleye gerek kalmadan toplanıp sevkiyat rampasına götürülecek. Bu sistem bize öncelikle zamandan büyük tasarruf sağlayacak. Herhangi bir yanlışa neden olabilecek sorunları minimuma değil sıfıra indirecek. Ürün transferleri transpalet gibi manuel transfer işlemlerine ihtiyaç duyulmadan yapılacağı için hasar riski olmayacak. Normalde 1,5-2 saat süren sevkiyat işlemleri 15 dakikaya kadar düşecek.”