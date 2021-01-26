Sapro'nun Bulgaristan fabrikası hizmete girdi

Islak mendil üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sapro, 2020 yılında ihracatta gösterdiği başarıyı bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor. Markalı (private label) ürünlerini 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihraç eden Sapro, 2020 yılını ihracatta yüzde 40 büyüme ile tamamladı.

Özellikle Avrupa’ya yönelik çalışmalarına güç katacağından hareketle geçen yıl Bulgaristan'da fabrika yatırımı yaptı şirket, fabrikayı devreye almak için attığı adımları tamamladı. Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirilen fabrikada yıllık 45 milyon paket ıslak mendil üretilmesi bekleniyor.

Bulgaristan’daki yatırımın kendileri için Avrupa’ya açılan en büyük kapı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, “Balkanlar’da büyük bir potansiyelimiz var. O bölgede ürünlerimize yönelik taleplerde kayda değer bir artış söz konusu. Biz de Bulgaristan’daki tesisin önemli bir başlangıç olduğuna karar verip ıslak mendilin bu faaliyette de üretimini devreye soktuk.” dedi.

5 milyon dolarlık yatırım

Silivri’de hali hazırda 73 bin metrekarelik tesislerde üretimin büyük bir ivmeyle sürdüğünün altını çizen Zincirkıran, “Dünyanın 6 kıtasına ihracat yapıyoruz ve farklı ülkelerde 7 depomuz mevcut. Ancak üretimi Türkiye dışına taşımaya Bulgaristan’da başlatmak istedik. Burası Silivri’deki tesislerimize sadece 300 kilometre uzakta. Avrupa’daki talepleri karşılamak adına bu faaliyeti çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu. Bulgaristan fabrikası için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Zincirkıran, istihdama da büyük bir katkı sağlayacaklarını vuguladı.