Saraks International, bu yıl Balkan ve Avrupa ülkelerine odaklanacak

20 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Dört kardeşin 1980’li yıllarda Barış Mobilya adıyla kurduğu firma bugün itibari ile ikinci kuşağın yönetimi ile Saraks International olarak faaliyetini sürdürüyor. Hizmet ağına 2000’li yıllarda mağaza ekipman üretimini de dahil eden firma, ardından proje bazlı anahtar teslim otel mobilyaları da yapmaya başladı. İlk ihracatlarını mağaza dekorasyon projeleri ile Bulgaristan ve Romanya’ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Saraks International Genel Müdürü Onur Alışık, bugün yurtdışında otellere de hizmet verir konuma ulaştıklarını söyledi. Alışık, üretimlerinin yüzde 80‘ini yurtdışına kanalize ettiklerinden bahsederek, Suudi Arabistan, Umman, KKTC, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Ürdün, Ukrayna’ya proje ürettiklerini, bu yıl itibari ile Kanada’ya da giriş yapacaklarını bildirdi. 2019 yılına kadar iş hacmi yoğunlukta olan pazarlarının Suudi Arabistan olduğunu belirten Onur Alışık, “Bu ülkede Sağlık Bakanlığı’nın onaylı direkt tedarikçisiyiz. Hastane projelerine imza attık. Ancak siyasi ilişkilerden dolayı yarım kalan projelerimiz var. 2020 yılı için Balkan ülkeleri ile Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz” dedi. Halihazırda Brüksel, Almanya, Makedonya, Sırbistan’da otel, Belçika’da ise restoran projelerinin devam ettiğini kaydeden Onur Alışık, orta vadede ise hedeflerinin yüzde 100 ihracata çalışmak olduğunu söyledi. Alışık, yurtiçinde ise Bodrum’da butik otel projeleri yürüttüklerini, İstanbul’da ise Fikirtepe’de konut projesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üçüncü yurtdışı ofisini Üsküp’te açacak

2018 ve 2019 yıllarında ağırlıklı konut projelerine çalışırken 2020 yılında otel projelerine yoğunlaşacaklarının bilgisini veren Onur Alışık, 2019’da cirosal bazda yüzde 15 seviyesinde büyüme yakaladıklarını söyledi. Alışık, “İş hacmi olarak yılın ilk çeyreğini şimdiden doldurduk. Cirosal anlamda da 2019’un ilk çeyreğine göre yüzde 100 büyüme öngörüyoruz” dedi. Öte yandan, yurtdışında Umman ve Suudi Arabistan’da ofislerinin bulunduğunu 2020’nin ilk çeyreğinde Üsküp’de ofis açmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yılsonuna kadar Turquality programına katılmayı da planladıklarını belirten Alışık, bugün itibari ile bin 500 metrekarelik alanda 25 kişilik ekiple mobilya alanında entegre bir tesis olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Hammadde fiyatlarında dalgalı kur nedeniyle kayda değer sorunlar yaşandığını ifade eden Onur Alışık, özellikle sunta mdfde iki yılda yüzde 120 seviyesinde artış olduğuna dikkati çekti.