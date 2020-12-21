Saran Group, vergi rekortmenleri listesinde ilk 50'ye girdi

Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesi değerlendirmeleri sonucunda 2018 yılında en fazla vergi beyan eden mükellefler listesi ödül töreni ile açıklandı. Saran Group şirketlerinden Saran Uluslararası Filmcilik AŞ, "İstanbul İli Kurumsal Vergi Mükellefleri" listesinde ilk 50’ye girerek ödül kazandı. Saran Group’u temsilen törene Finansal ve İdari İlişkiler Direktörü Ayşen Bolcan katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bugüne yurt ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Saran Group, Saran Uluslararası Filmcilik ile Türk televizyonlarında yayınlanan spor içeriğinin yüzde 60’ından fazlasının yayın haklarına sahip. Dünyanın spor alanındaki öncü firmalarının Türkiye temsilciliğini yapan grup, Avrupa liglerinin yanı sıra dünya futboluna yön veren pek çok ligin de Türkiye’deki yayın haklarını elinde bulunduruyor.

Kurulduğu günden bu yana, sosyal sorumluluk çalışmaları da yürüten Saran Group, Türkiye’de sosyal sorumluluk kampanyalarına ayrılan kaynaklar noktasında ise ilk 20’de yer alıyor.