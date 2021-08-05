Saran Group, yeni ortaklıklarla Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Spor yayıncılığı, yayın hakları, uluslararası federasyonlar ve liglerle uzun süredir devam eden ortaklıklarıyla alanında önde gelen oyuncular arasında yer alan Saran Group, yeni işbirlikleriyle konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Saran Group, son olarak CME ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma, CME’ye ait olan, Çekya ve Slovakya’da yayın yapan TV Nova’nın yeni kurulacak spor kanallarını kapsıyor.

Anlaşma ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga, Serie A başta olmak üzere birçok premium spor içeriği CME’ye ait olan Nova Group bünyesinde yer alan Nova Sport 3 ve Nova Sport 4 kanallarında sporseverlerle buluşacak.

Çekya ve Slovakya’da faaliyet gösteren Nova Group bünyesinde hali hazırda Nova Sport 1 ve 2 olmak üzere iki spor kanalı bulunuyor. TV Nova bunların dışında iki spor kanalı için daha lisans aldı. Grubun, izleyicilerin spor programları ve canlı yayın içeriklerini exclusive olarak izleyebileceği bir de Voyo isimli platformu mevcut.

“Ortaklık bizim için büyük önem taşıyor”

Saran Group’un İstanbul ofisinde gerçekleştirilen imza törenine katılan ve TV Nova kanallarının sahibi olan CME CEO'su Didier Stoessel, “Saran Group ile ortaklığımız bizim için olduğu kadar izleyicilerimiz için de büyük önem taşıyor. Ücretli TV segmentinde fark yaratmanın en önemli araçlarından biri de premium spor içeriği sunmak. Bu iş ortaklığı, izleyicilerimize piyasadaki en önemli futbol haklarından bazılarını sunarak CME'nin Çekya ve Slovakya'daki konumunu büyük ölçüde iyileştirecek." dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise, “30 yılı aşkın süredir uluslararası federasyonlar ve liglerle işbirliği içindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde 1,5 milyardan fazla kişiye, en önemli spor organizasyonlarını ulaştırıyoruz. Şimdi de CME ile yapmış olduğumuz ortaklıkla Çekya ve Slovakyalı sporseverlerle premium spor içeriklerini TV Nova Sport kanallarında buluşturacak olmaktan ve bunu da yeni ortaklığımız ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.