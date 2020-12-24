Saran Group'tan yerli prodüksiyon atağı

Saran Group, yeni kurduğu şirketi Saran Yapım ile büyümeye devam ediyor. Saran Group'tan yapılan açıklamaya göre, deneyimli kadrosuyla açık televizyon kanallarının yanı sıra platformlara da içerik üretimi yapacak olan Saran Yapım’ın Genel Müdürü Julia Berköz olurken, Ahmet Kayımtu ise Genel Koordinatör olarak görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saran Yapım Genel Müdürü Julia Berköz, içerik izleme deneyiminin hızla değiştiğini ve arttığını söyledi. Bu talebi karşılamak için gerek yerli, gerekse yabancı yeni platformların kurulduğu bir dönemde Saran Yapım’ı hayata geçirdiklerini anlatan aktaran Berköz, "Grubun faaliyet alanlarına bir yenisini ekleyerek büyümeye devam ediyoruz. Tecrübeli ve başarılı yapımcı Ahmet Kayımtu’nun da aramıza katılmasıyla kısa sürede kaliteli ve yenilikçi yapımları Türk izleyicisinin beğenisine sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

“Türkiye’de ve dünyada başarılara imza atan dizi ve filmler yapmayı hedefliyoruz”

Saran Yapım Genel Koordinatörü Ahmet Kayımtu ise, "Hedefimiz Saran markasına yakışan yapımlarla hem Türkiye’de hem de dünyada başarılara imza atan dizi ve filmler yaparak, Saran Yapım’ı sektörde kalıcı ve güçlü oyuncular arasına sokabilmek.” ifadelerini kullandı.