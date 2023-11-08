Sarar, 300 milyon TL’ye yeni fabrika kuruyor

Mehtap HALICI

Hazır giyim ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Sarar Grup, Eskişehir’e 300 milyon TL’ye yeni fabrika kuruyor. Eskişehir’deki var olan tesislerinin şehrin içinde kaldığını belirten Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ece Özalp, 2024 yılının sonunda Eskişehir’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni fabrikalarına taşınmayı planladıklarını söyledi.

Fabrikayı tamamen yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve düşük karbon salınımı ile üretim yapabilen bir konseptte inşa ettiklerini belirten Özalp, burada yapay zekayı da devreye alacaklarının altını çizdi. Özalp, “Böylelikle üretimi hızlandırarak daha da güçlendireceğiz” diyerek, şu anda bünyelerinde 3 bin 500 kişinin çalıştığını ve yeni yatırımla birlikte ilave istihdam da sağlayacaklarını söyledi.

Yüzde 75’i kadın çalışan

Grubun toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikalarla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden belirten Ece Özalp, tasarımdan üretime kadar kadın eli ve kadın emeğiyle yola çıktıklarına vurgu yaparak, “Yüzde 75 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamında öncü firmalar arasında yer alıyoruz. Her kademede kadın çalışan sayımızı kadınların iş hayatında daha aktif rol almasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bugun itibariyle Sarar, Anadolu’nun önde gelen kadın iş vereni durumunda” diye konuştu. Şu anda birçok ülkeye ihracat yapan, Avrupa ve Amerika'da mağazalaşan Sarar Grubu’nun Eskişehir'deki var olan fabrikasında hazır giyim ve ev tekstili üretimleri sürüyor. Marka, dünyaca ünlü tekstil ve giyim markalarına da fason üretim yapıyor. Sarar Grubu, S'Store, Sarar, CCS, Interview, Sarar Kadın, Outlet ve Sarev markalarıyla hizmet veriyor.

200 mağazaya çıkacak

Sarar’ın şu anda 170 mağazasıyla hizmet verdiğini belirten Ece Özalp, mağaza sayılarını 200’e tamamlamak istediklerini söyledi. Özalp, “Sarar markasıyla yurtiçinde yeteri büyüklüğe ulaştık. Şimdi ise yurtdışında tekrar mağazalaşmak istiyoruz. 5 yıl içerisinde franchising modelle 30 mağaza hedefimiz var” dedi.

Sarar Grubu’nun 2023 yılında 4 milyar TL ciro hedeflediğini belirten Özalp, “Geçen yılı 2 milyar TL ciroyla kapattık. Hem giyim de hem de ev tekstilinde adetsel bazda yıldan yıla ortalama yüzde 15 oranında büyüyoruz” açıklamasını yaptı. Türkiye’de Sarev markasıyla kendilerine ait 10 mağazaları olduğunu belirten Ece Özalp, yılda 9 milyon metre kumaş ve 3 milyon adet parça konfeksiyon üretimlerinin olduğunu söyledi.

Uzak Doğu’yu değerlendirmek istiyor

Sarar Grubu’nun ev tekstiline 2005 yılında adım attığını belirten Ece Özalp, hazır giyimde Sarar markasıyla şu anda 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Amerika, Almanya Hollanda, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Mısır, Bulgaristan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan’a ihracat yaptıklarını belirten Özalp, şunları söyledi: “Özellikle ev tekstilinde Bağımsız Devletler Topluluğu ve Balkanlar’da güçlenmek istiyor ve bu bölgelerdeki fırsatı değerlendirmek istiyoruz.

Giyimde de ayni coğrafyalara fokusumuz var. Sarar’ı Arap Yarımadası’ndaki Suudi Arabistan’da da büyütmek amacındayız. Uzak Doğu’da hiç yokuz. Önümüzdeki yıllarda o bölgeyi de değerlendirmek istiyoruz ama bazı pazarların zorluklarının farkındayız.”

2025’ten sonra kadın giyimde büyüyecek

Kadın giyim sektöründe de faaliyet gösteren Sarar’ın 2025 yılından sonra bu alanda büyümek istediğine değinen Ece Özalp, “Kadın giyim şu anda her mağazamızda yok ama metrekaresi yeterli mağazaların hepsinde yarı yarıya yer alıyor. Çok büyük metrekarelerde ev tekstili markamız Sarev’i de ekliyoruz. Çünkü var olduğumuz bu alanları daha da büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Gayrimenkul projelerine ağırlık vereceğiz

Sarar Grubu’nun bugün, hazır giyim ve ev tekstili sektörlerinin yanı sıra otomotiv, akaryakıt, otelcilik, gayrimenkul gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Ece Özalp, Eskişehir ve çevresinde karma projeler de yaptıklarına dikkat çekti.

Amiral gemilerinin giyim sektörü olduğunu ancak ikinci sırada gayrimenkulün geldiğini belirten Ece Özalp , bundan sonra gayrimenkul projelerine ağırlık vereceklerini söyledi. Ticaret merkezleri, AVM’ler, konut gibi birçok ihtiyacın yer aldığı karma projelere başlayacaklarını ileten Özalp, “Zamanında aile büyüklerimizin aldığı yerleri artık değerlendirmenin vakti geldi.

Bu alan da projeler düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Eskişehir’de outlet konseptinde bir AVM yatırımlarının olduğunu da söyleyen Özalp, “Yeni sezon ürünler de var. 10 yıldır işliyor burası. Mağazacılık işimizden dolayı bu alanla zaten çok haşır neşiriz. Hemen hemen bütün AVM’lerde varız” dedi.

70 milyon dolara ikinci otel

Şehir otelciliği alanında da Eskişehir’de bir otelleri olduğunu, Beylikdüzü’nde de bir otel yatırımına başladıklarını ifade eden Özalp, yatırım bedelinin 70 milyon dolar olacağını söyledi. Oteli 2025 yılının sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını ve bu yatırımla birlikte istihdama katkı sağlayacaklarını da belirten Ece Özalp, “Bu alanda istihdam çok önemli.

Çünkü otelcilik alanında istihdamda önemli bir açık var. Bu yatırımdan sonra yeni otel yatırımları yapmayacağız. Çünkü otelcilik zor iş. Türkiye’de turizm sektörü dalgalı gidiyor. Bir de ana faaliyet alanımız değil. Burada amacımız profesyonel bir marka ile anlaşıp oteli onlara işlettirmek olacak” dedi. Çatısı müsait olan bölgelerin tamamını GES’le projelendirdiklerini belirten Özalp, Bozüyük’teki AVM hariç enerjiye dönük 3.5 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını da aktardı.

Destek ofisleri Türk markalarının arkasında daha fazla durmalı

Yurtdışında markalaşmanın zor olduğuna dikkat çeken Ece Özalp, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda piyasada kadın markasından daha çok erkek markası var. Her birinin de ayrı özellikleri mevcut. Rekabetçi sektörlerde güçlü markalar yaratmaya yönelik Turquality kapsamında devlet teşvikleri oluyor. Ancak üzerinden bir süre geçtikten sonra o destek bittiğinde yalnız kalıyorsunuz. Çünkü global arena çok acımasız ve büyük oyuncular var. Türkiye'nin destek ofislerinin daha fazla Türk markalarının arkasında durması gerekiyor. O zaman daha güçlü oluruz.”

SosyalBen dünyaya duyurulacak

Topluma olan sorumluluklarını paylaşarak çoğaltmayı hedefleyen Sarar Grup ile SosyalBen Vakfı’nın hayata geçirdikleri tasarım atölyesi projesi çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkı sağlıyor. SosyalBen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, vakfın Türkiye’de 76 ilde toplam 55 bin çocuğa, dünyada ise 11 ülkede 5 bini aşan bir gönüllü ordusu olduğunu söyledi. Sarar, SosyalBen’i 10. yılında gençleştirmeye çalıştıklarını ve 25-35 yaş aralığındaki kurul üyeleriyle platformu tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.