Sarar Grubu YKB Cemalettin Sarar: 2020 yılında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz

28 Kasım 2019

Tülay TAŞKIN

Şirket hakkında çıkan haberlerin ardından kamuoyuna açıklama yapmanın zorunluluk haline geldiğini belirten Cemalettin Sarar, “batmıyoruz, her zaman aldığımız tedbirleri alıyoruz ve 2020 yılında da yeni yatırımlarımıza devam ederek büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Sarar Grubu’ndaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıtılan haberlere ilişkin doğru bilgi verebilmek adına bu aydınlatmayı yapma gereği duyduk” diyen Cemalettin Sarar, “grubumuzun, Eskişehir’de bulunan CCS fabrikasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberleri üzüntüyle karşıladık. Sürdürülebilir ve verimli büyümenin bir gereği olarak, 500 kişinin çalıştığı fabrikamızda gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlenmesi sürecini başlattık. CCS fabrikası çalışanları hem yazılı hem de sözlü olarak İnsan Kaynakları departmanı tarafından konu ile ilgili olarak detaylıca bilgilendirilmiş, ayrılmak isteyen ve ayrılan Sarar çalışanları tüm özlük haklarının korunacağı konusunda temin edilmiştir” dedi.



“Grubumuz Türkiye’de tekstil alanında beş fabrikada, dört bin işçisiyle üretim yapmakta, ülkemizin 81 ilinde 160 noktadaki binden fazla mağaza çalışanıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir” diyen Cemalettin Sarar, 1944 yılında kurulan Sarar’ın, bugün dünyanın dört kıtasında, 58 ülkede hem Türkiye’nin hem markalarının bayrağını taşımanın gururunu yaşadığını söyledi. Sarar, kurulduğu günden bugüne, Sarar Grubu’nun sürdürülebilir büyümeyi sağlamak hedefiyle ülkenin ve sektörün koşullarına uygun kararlar aldığını, yatırımlar yaptığını ve stratejiler oluşturduğunu belirtti.

'Anadolu'nun ikinci büyük kadın şirketi'



Grup olarak başka sektörlerde de faaliyette bulunduklarını açıklayan Cemalettin Sarar, “Grubumuz, tekstil dışında şehir otelciliği, AVM, akaryakıt, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde de faaliyet gösteren tüm çalışanlarıyla birlikte altı bin kişiyi aşan ve büyümeye devam eden bir ailedir. Sarar, yüzde 80 kadın istihdamıyla Anadolu’nun en büyük ikinci kadın işvereni olarak hem kendi markası altında hem de dünyanın önde gelen markalarına üretim yaparken, uluslararası kural ve standartlara uygun üretimini sürdürmeye ve çalışan haklarına saygılı olmaya devam edecektir. Bugüne kadar sektörümüze ve ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı, 2020 yılında da yeni yatırımlarımıza devam ederek büyütmeye devam edeceğiz. Eskişehir’deki tesislerimizi, 21. yüzyılın ve Endüstri 4.0’ın getirdiği gelişimleri, Ar-Ge merkezimizi ve üretimimizin kalbindeki 5 fabrikayı gezmek isteyen basın mensubu ve müşterilerimize kapımız her zaman açıktır” dedi.

Şirket içi yazışma medyaya yansımıştı



Cemalettin Sarar şirket içi yazışmada, “işçilik maliyetleri ile genel giderlerin fazlalığı ve ihracat siparişlerindeki yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik. Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidilecek olup, öncelikle kendi isteği ile ayrılmak isteyen çalışanlarımızın yazılı olarak personel müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Müracaatlar yönetimce değerlendirilecek olup, uygun görülen çalışanlarımızla iş ilişkimiz sonlandırılacaktır” açıklamasını yapmıştı.