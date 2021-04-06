Saray Grup 'Luxial mobil ev' geliştirdi

ERKAN ÇAKAN

Luxial mobil evin dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretildiğini ifade eden Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin Saraylı Dikici, depremden ve olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde, römork üzerine tasarlandığını söyledi.

Isı, ses ve su izolasyonu sayesinde en soğuk havada, yaz güneşinin altında konfordan ödün vermediğini belirten Dikici, "Kullanım ömrü boyunca ekstra bakım ve temizlik gerektirmiyor. 260 cm yüksekliğindeki tavanı ile ferah bir yaşam alanına sahip mobil ev, tavan pencereleri sayesinde içeride sürekli temiz hava dolaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar, Luxial mobil evi alırken plakalı bir araç ruhsatı da aldıkları için evlerini istedikleri yere götürüp kurabiliyor." açıklamasını yaptı.

Saray Grup olarak 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Talin Saraylı Dikici, alüminyum kapı, pencere, cephe ve küpeşte sistemleri, panjur ve kepenk sistemleri, alüminyum kompozit panel, PVC kapı ve pencere sistemleri ürettiklerini söyledi.

İstanbul Güneşli ve Tekirdağ Çerkezköy’de üretim merkezlerinin bulunduğunu dile getiren Dikici, "Yıllık 3,5 milyon metrekare alüminyum kompozit panel, 30 bin ton alüminyum profil, 20 bin ton PVC profil üretim kapasitesine sahip tesislerimizde, yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

"Tesis ve altyapımızı yeni teknolojilerle güncelliyoruz"

Uluslararası iş ortaklarıyla kurduğu uzun soluklu ilişkiler sayesinde pandemide ihracat kaybı yaşamadıklarını ifade eden Talin Saraylı Dikici, 2019 yılında 65 milyon dolar olan ihracat rakamının 2020 yılsonu itibariyle 69 milyon dolara, cironun ise 1 milyar 33 milyon TL’ye ulaştığını vurguladı.

Yeni ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirdikleri inovatif ürünlerle, hem yurt içinde hem ihracat pazarlarında rekabet güçlerini arttırdıklarını dile getiren Dikici, "Dolayısıyla üretim tesislerimizi ve altyapımızı sürekli yeni teknolojilerle donatıp güncelliyoruz. 2020 yılında yeni bir ekstrüzyon presi yatırımına imza attık. Yeni presimiz devreye girdiğinde hem üretim kapasitemizi artırmayı hem de ürün gamımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Pazar payını artırmayı hedefliyor

Alüminyum ürünlerinin yüzde 55’inden fazlasını, PVC kapı ve pencere sistemlerinin ise yüzde 98’ini ihraç ettiklerini belirten Talin Saraylı Dikici; Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu bölgelerinde 60’ı aşkın ülkeye ürünlerini gönderdiklerini söyledi.

Yeni yatırımlarla birlikte mevcut pazarlarda paylarını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Dikici, şunları kaydetti: "Yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayırarak katma değeri yüksek ürünler geliştiriyoruz. Yeni teknoloji ve ürünlerin sektöre kazandırılmasında aktif rol oynuyoruz. Bugüne dek nano kompozit panel, Saraybond ve Saray a2 yangına dayanıklı kompozit panel, alüminyum cotta dış cephe kaplama malzemesi gibi birçok yeniliği Türkiye’de ilk kez pazarla buluşturduk."