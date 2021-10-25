Saray, yeni tesisle kapasiteyi yüzde 100 artıracak

Pandemiye rağman yatırımlarına devam eden Saray Grup, yatırımlarla üretim kapasitesinin yanı sıra ciro ve ihracatını da artıracak. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini de odağına alan Saray Grup, yeni tesislerinde güneş panelleri ile elektrik üretimi yaparak enerji verimliliğine katkı sağlarken, alüminyum hurdasını geri kazanarak karbon ayak izini ciddi oranda azaltacak.

Yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırarak katma değeri yüksek ürünleri pazarla buluşturan firma, bu ürünlerle ülke ekonomisine ve küresel rekabet gücüne katkı sağlarken cirosunu ve ihracatını da istikrarlı bir şekilde artırıyor.

Geçen yıl gerçekleştirdiği 1 milyar 33 milyon TL ciro ile ‘İSO 500’ listesinde 289’uncu sıraya yerleşen Saray, ‘TİM 1000’ araştırmasında ise bir önceki yıla göre yüzde 14 ihracat artışıyla 56 basamak birden yükselerek Türkiye’nin en büyük 262’nci ihracatçısı oldu. Gerçekleştireceği yeni yatırımlarla söz konusu başarı grafiğini daha da artırmayı planlayan Saray Grup, 2022’nin ilk aylarında devreye almayı planladığı yeni tesislerle üretim kapasitesini yüzde 100 artıracak.

Yıllık üretim kapasitesi 60 bin tona çıkarılacak

Yeni yatırımlarına ilişkin bilgi veren Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin Saraylı Dikici, “35 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir fabrika inşaatına başladık. Bu yatırımın ardından tesislerimizin toplam kapalı alan büyüklüğü 135 bin metrekareye ulaşırken, yıllık alüminyum profil kapasitemiz yüzde 100 oranında artarak 60 bin tona yükselecek. 2022'nin ilk çeyreğinde, 2000 ve 4500 tonluk yeni ekstrüzyon preslerimiz devreye girdiğinde, hem üretim kapasitemizi artıracağız hem de katma değeri yüksek yeni ürünler üretebileceğiz.” dedi.

Alüminyum ürünlerinin yüzde 55’inden fazlasını, PVC kapı ve pencere sistemlerinin ise yüzde 98’ini Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu’da 60’ı aşkın ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Dikici, 2021 sonuna kadar ciroyu 1,5 milyar TL’ye, ihracatı da 85 milyon dolara yükseltmiş olacaklarını söyledi.

Karbon ayak izini azaltacak

Üretim tesislerinde enerji verimliliğini öne alan ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları da hayata geçireceklerini anlatan Dikici, “Çerkezköy fabrikamızdaki rüzgâr enerji santrali ile yılda 6 MW elektrik enerjisi elde ettik. Yeni fabrikamızın çatısındaki güneş panelleri ile yılda 5 MW elektrik enerjisi daha üreteceğiz. Ayrıca yeni dökümhane yatırımımız ile alüminyum hurdasını geri kazanarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

İnovatif ürün gamı genişliyor

Farklı yapı türlerine özel ihtiyaçları belirleyerek uluslararası standartlarda sistemler tasarlayan Saray, bugüne dek nano kompozit panel, yangına dayanıklı kompozit panel, alüminyum cotta dış cephe kaplaması gibi birçok inovatif ürünü Türkiye’de ilk kez pazarla buluşturdu. Bu inovatif ürünlerin rekabet güçlerine önemli katkıda bulunduğunu belirten Dikici, şunları kaydetti: “Çatı-cephe kaplama, kapı-pencere, merdiven, iskele ve sera yapımı gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilen alüminyum, özgün tasarımlara imkân tanıyan hafif ve esnek yapısının yanı sıra çevre dostu özellikleriyle de mimari projelerde yoğun olarak tercih ediliyor. Yeni ihtiyaç ve talepleri yakından takip edip, Ar-Ge çalışmalarımızı ve ürün geliştirme süreçlerimizi buna göre şekillendirmeye, inovatif ürünleri pazarla buluşturmaya devam edeceğiz.”