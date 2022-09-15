Sarcina Ambalaj ile CGP Coating Innovation arasında iş birliği

CGP Coating Innovation, nakliye esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için özel olarak tasarlanan kaydırmaz kağıt, kaydırmaz film, elastik film, slipsheet gibi inovatif ambalaj ürünlerini Sarcina Ambalaj iş birliğiyle Türkiye’ye sunacak.

Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt, tahta palet kullanımını ortadan kaldıran ve aynı konteyner içerisinde yüzde 12’ye kadar daha fazla yük taşımaya olanak tanıyan slipsheet adlı ürünün, aynı zamanda çevre dostu olduğuna dikkat çekti. Yüzde yüz geri dönüşüme uygun olarak üretilen slipsheetlerle Türkiye’de paletsiz lojistik çözümleri sunacaklarını ve tüm lojistik süreçlerinin kısa sürede bu yeni sisteme adapte olacağını belirten Murat Kurt, şunları söyledi: “Çevreci olduğu gibi, maliyetler konusunda da büyük bir avantaj sağlayacak slipsheetler, ihracat için kullanılan tahta paletlere göre 3 kat fiyat avantajı sağlıyor. Stok alanı bakımından 125 kat daha avantajlı olan ürün, konteyner başına yüzde 12’ye kadar daha fazla ürün yükleme fırsatı sunuyor. Tüm bu avantajların yanı sıra, nakliye ve depolamada slipsheet kullanmak, Türkiye gibi gözünü ihracatta lokomotif olma hedefine dikmiş bir ülkede, pandemi sonrasında birkaç kat artan navlun maliyetlerine karşı her 10 konteynerden birini ücretsiz göndermek anlamına geliyor. Bu uygulama hem şirketlerimizin önünü açacak hem de ülkemizin dış ticaretine çok önemli bir fayda sağlayacak.”

“Türk şirketler, lojistik ve paketleme açısından Avrupa’yı yakalayacak”

Türkiye’nin pandemi süreci sonrası dış ticarette yakaladığı yükseliş trendinin devamlılığının önemine vurgu yapan Murat Kurt, “Koruyucu ambalaj alanında dünya lideri konumundaki Fransız CGP Coating Innovation, pazara Sarcina Ambalaj ile girmeyi tercih ettiği için mutluyuz. Ülke olarak yüksek ihracat hacimleri yakalamaya ihtiyacımız var. Bu iş birliğiyle Türk şirketleri, en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa’nın paketleme standartlarını yakalarken aynı zamanda büyük maliyet avantajı elde edecek.” dedi.

Sarcina Ambalaj ve CGP Coating’in ürünleri, 27. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda

Koruyucu ambalaj alanındaki en yeni ürünleri 12-15 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 27. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda Türk şirketleriyle buluşturacakları için heyecan duyduklarını ifade eden Murat Kurt, “Farklı gramajlarda geniş bir ürün yelpazesinde sunulan Stabulon kaydırmaz kağıtlar, taşınan ürünlerin kaymasını engelleyerek hızlı tüketimden kimyaya, evcil hayvan gıdasından içecek sektörüne kadar birçok alanda paletlerin stabilize edilmesine ve güvenli bir biçimde müşterilere ulaşmasına yardımcı oluyor. Biz de bu fuarda yenilikçi, maliyet düşürücü ve çevreci ambalaj çözümlerini görücüye çıkaracağız. Sarcina Ambalaj’ın dinamik ekibinin yanı sıra CGP Coating’in Fransa’dan gelecek ekibi de dört gün süresince fuarda olacak ve şirketlerin soru ve taleplerine yanıt verecek.” ifadelerini kullandı.

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