Sarıkız’a üç ödül birden

Sarıkız Maden Suyu, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) “Üstün Lezzet Ödülü”nü (Superior Taste Award) ikinci kez kazandı.

Ödüle layık görülen ürünleri, Sarıkız Doğal Maden Suyu, Sarıkız C Vitaminli Maden Suyu ve Sarıkız Karadut&Frenk Üzümlü Maden Suyu oldu.

Sarıkız markasının sahibi olan Alasu Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Macit Barik, markaları Sarıkız ile yurtdışında ikinci kez başarı elde etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Barik, “Hele ki; tarafsızlığı bütün dünya tarafından bilinen ve hiçbir etki altında kalmayarak sadece kaliteyi ödüllendiren Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün ödülünü ikinci kez alıyor olmak bizleri gururlandırıyor. Maden suyu alanında markamızın tescillenmesini, üretimdeki titizliğimizin ve operasyonel mükemmeliyetçiliğimizin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu ödül bize bundan sonra başarısız olmak diye bir yolun olmadığını gösteriyor ve gittiğimiz yolda ilerlemek için ciddi bir misyon da yüklüyor” ifadelerini kullandı.

Sarıkız, 2017 yılında da yine üç kategoride Üstün Lezzet Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

Kör tadım yapılıyor

Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü 2005 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana on beş binden fazla farklı ürünü değerlendirdi. Profesyoneller tarafından tüketici gıda ve içecek ürünlerinin değerlendirilmesi ve tescillenmesi konusunda öncü kuruluşlardan biri olarak kabul edilen enstitüde alanında tanınmış şefler görev yapıyor. Enstitü 100’den fazla ülkeden gelen gıda ve içeceklerin değerlendirmelerini yapıyor ve tat kalitelerini yükseltmeleri için üreticilere yardımcı oluyor.

Jüri, objektif bir değerlendirme süreci sağlanması amacıyla marka, ürün ismi ya da menşei bilmeden tadım ve değerlendirme yapıyor. Tat değerlendirmelerinde yüzde 70 ve üzerinde puan alan ürünler Lezzet Ödülü sertifikası kazanıyor. Toplam puanı yüzde 90 ve üzerinde olan ürünler “Sıra Dışı Ürünler” olarak 3 yıldız, puanı yüzde 80-90 arasında olanlar “Dikkat Çekici Ürünler” olarak 2 yıldız ve puanı yüzde 70-80 arasında olanlar da “Göze Çarpan Ürünler” olarak tek yıldız sahibi oluyor.