Şarj istasyonlarına yatırım yapacaklar
Rota Portföy, Öztürk Grup/Ovolt ve EVS/Sharz, elektrikli araç şarj teknolojileri sektöründe bir iş birliğine imza attı. İlk etapta 200 milyon TL büyüklükteki fon kısa süre içerisinde 300 milyon TL büyüklüğe ulaşacak.
Birol BOZKURT
Rota Portföy, elektrikli araç şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Öztürk Grup/Ovolt ve EVS/Sharz ile birlikte Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu hayata geçirdi. Bu yeni fon ile Rota Portföy, hem sektörde yenilikçi çözümler sunmayı hem de yatırımcılara yatırım olanağı sunmayı hedefliyor.
Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Öztürk Grup/Ovolt Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, EVS/Sharz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Anjel, elektrikli araç şarj teknolojileri sektöründe bir ilk olacak bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesini birlikte duyurdular. Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, elektrikli araç ekosisteminde önemli bir dönüşüm sağlayacak. Fon tarafından yatırım yapılacak ya da kurulacak şirketler, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlayacak. Bu şirketler aynı zamanda sektörde tedarik ve satış faaliyetlerini de üstlenecek.
‘Yatırımcılara yeni fırsatlar sunacağız’
Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırımcılarına elektrikli araç şarj hizmetleri alanında yatırım fırsatı sunarken, Türkiye’nin elektrikli araç şarj altyapısının inşasında da öncü rol oynamayı hedefliyor. Rota Portföy olarak, geleceğin enerji çözümlerine yönelik önemli bir adımattıklarını belirten Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan; “Fon ile elektrikli araç şarj istasyonları alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İlk etapta 200 milyon TL büyüklükle kurulan fonu kısa sürede 300 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu fon sayesinde hem yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunacak hem de ülkemizin bu alanda gelişmesine öncülük edeceğiz” dedi.
“Sektörün en güçlüsü olmayı hedefliyoruz”
Öztürk Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk ise “Ovolt olarak başta Opet istasyonlarında şarj istasyonları açarak başladığımız yolculuğumuza, Univolt girişim sermayesi çatısı altında ve sektörün öncü şirketi EVS ile birlikte en güçlü oyunculardan biri olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Öztürk Grubu olarak bu yeni yatırımlarımızla birlikte E-Mobilite sektöründe öncü, lider ve yaratıcı olacak şirketlerin oluşumuna destek sağlayacağız. Univolt GYSF Portföyünde yer alacak şirketlerin alanlarında lider konumda yer alacağına inancım tamdır” diye belirtti.
“Ülkemizin temiz geleceğine yatırım yapıyoruz”
EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Anjel ise yaptığı açıklamada; “EPDK lisanslı SHARZ markamızla, 300’den fazla halka açık istasyonda şarj hizmeti veriyoruz. Hedefimiz, hem ülkemizin vizyonuna uygun olarak temiz geleceğe yatırım yapmak hem de bu işi bir GSYF kanalıyla gerçekleştirerek, bu alana yatırım yapmak isteyecek kişi ve kurumlara, doğru, adil ve şeffaf bir ortam yaratmak ve konuyu tabana yaymaktır” dedi.
“İşlem vergisi yerine kazanç vergisi getirilmeli”
Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdı. Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alacak. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, işlem vergisi uygulamasının borsadaki hacmi ciddi oranda düşürebileceğini söyledi.
İşlem vergisi yerine kazanç üzerinden vergi alınması gerektiğini savunan Tevfik Eraslan, “Robotla işlem yaban fonların günlük hacimleri düşecektir. Bu durumun borsadaki derinliği negatif etkileyeceği kanaatindeyim. Eğer bir üst kuruluş ile yatırımcıların tüm kazançlarının netleştirildiği bir yapı kurulursa ve bu kazançlar üzerinden bir stopaj alınırsa piyasanın bu durumdan daha az etkileneceğini düşünüyorum. Ancak borsanın orta ve uzun vadede yükselmeye devam etmesini bekliyorum. Hisselerden kazançların vergilendirmesi yanlış değil ancak bunun yönteminin iyi belirlenmesi gerekiyor” dedi.