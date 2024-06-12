Şarj istasyonlarına yatırım yapacaklar

Birol BOZKURT

Rota Portföy, elektrikli araç şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaşma­sını sağlamak amacıyla Öztürk Grup/Ovolt ve EVS/Sharz ile bir­likte Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu hayata geçirdi. Bu yeni fon ile Rota Portföy, hem sek­törde yenilikçi çözümler sunmayı hem de yatırımcılara yatırım ola­nağı sunmayı hedefliyor.

Rota Portföy Yönetim Kuru­lu Başkanı Tevfik Eraslan, Öz­türk Grup/Ovolt Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, EVS/Sharz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Anjel, elektrikli araç şarj tek­nolojileri sektöründe bir ilk ola­cak bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesini birlikte duyurdular. Univolt Girişim Sermayesi Yatı­rım Fonu, elektrikli araç ekosis­teminde önemli bir dönüşüm sağ­layacak. Fon tarafından yatırım yapılacak ya da kurulacak şirket­ler, elektrikli araç şarj istasyonla­rının kurulması ve yaygınlaşma­sını sağlayacak. Bu şirketler aynı zamanda sektörde tedarik ve satış faaliyetlerini de üstlenecek.

‘Yatırımcılara yeni fırsatlar sunacağız’

Univolt Girişim Sermaye­si Yatırım Fonu, yatırımcıları­na elektrikli araç şarj hizmet­leri alanında yatırım fırsatı sunarken, Türkiye’nin elekt­rikli araç şarj altyapısının inşasında da öncü rol oyna­mayı hedefliyor. Rota Port­föy olarak, geleceğin ener­ji çözümlerine yönelik önemli bir adımattıklarını belirten Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan; “Fon ile elektrik­li araç şarj istasyonları alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe kat­kıda bulunmayı amaçlıyoruz. İlk etapta 200 milyon TL büyüklükle kurulan fonu kısa sürede 300 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaşması, çev­re dostu ulaşımın benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu fon sayesinde hem yatırımcıları­mıza yeni fırsatlar sunacak hem de ülkemizin bu alanda gelişmesi­ne öncülük edeceğiz” dedi.

“Sektörün en güçlüsü olmayı hedefliyoruz”

Öztürk Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknoloji­leri San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk ise “Ovolt olarak başta Opet is­tasyonlarında şarj istasyon­ları açarak başladığımız yol­culuğumuza, Univolt girişim sermayesi çatısı altında ve sek­törün öncü şirketi EVS ile bir­likte en güçlü oyunculardan bi­ri olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Öztürk Grubu olarak bu yeni yatırımlarımız­la birlikte E-Mobilite sektö­ründe öncü, lider ve yaratıcı olacak şirketlerin oluşumuna destek sağlayacağız. Univolt GYSF Portföyünde yer alacak şirketlerin alanlarında lider konumda yer alacağına inan­cım tamdır” diye belirtti.

“Ülkemizin temiz geleceğine yatırım yapıyoruz”

EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Veki­li Adil Anjel ise yaptığı açıklama­da; “EPDK lisanslı SHARZ mar­kamızla, 300’den fazla halka açık istasyonda şarj hizmeti veriyoruz. Hedefimiz, hem ülkemizin vizyo­nuna uygun olarak temiz geleceğe yatırım yapmak hem de bu işi bir GSYF kanalıyla gerçekleştirerek, bu alana yatırım yapmak isteye­cek kişi ve kurumlara, doğru, adil ve şeffaf bir ortam yaratmak ve ko­nuyu tabana yaymaktır” dedi.

“İşlem vergisi yerine kazanç vergisi getirilmeli”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdı. Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alacak. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, işlem vergisi uygulamasının borsadaki hacmi ciddi oranda düşürebileceğini söyledi.

İşlem vergisi yerine kazanç üzerinden vergi alınması gerektiğini savunan Tevfik Eraslan, “Robotla işlem yaban fonların günlük hacimleri düşecektir. Bu durumun borsadaki derinliği negatif etkileyeceği kanaatindeyim. Eğer bir üst kuruluş ile yatırımcıların tüm kazançlarının netleştirildiği bir yapı kurulursa ve bu kazançlar üzerinden bir stopaj alınırsa piyasanın bu durumdan daha az etkileneceğini düşünüyorum. Ancak borsanın orta ve uzun vadede yükselmeye devam etmesini bekliyorum. Hisselerden kazançların vergilendirmesi yanlış değil ancak bunun yönteminin iyi belirlenmesi gerekiyor” dedi.