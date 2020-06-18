Sarp, Dubai’den dünyaya petrol ürünleri taşıyacak

18 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Sarp Intermodal, yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırımlara hazırlanıyor. Kimya ve petrol ürünleri taşımacılığı için Dubai’de ofis açmaya hazırlanan şirket, ayrıca likit gıda sektörüne giriş yapacak.

Türkiye’de intermodal taşımacılık yapmak üzere kurulan ilk şirketlerden olan Sarp Intermodal’in Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, bu yıla yönelik yeni hedeflerini ve yatırım planlarını DÜNYA’ya anlattı. Yurt dışında İtalya, Bulgaristan ve Almanya’da ofisleri bulunan Sarp’ın yatırımda yeni adresi Dubai olacak. Onur Talay, kimya ve petrol alanındaki taşımalar için Dubai’de şirket kuracaklarını açıklayarak, “Dubai ofisimiz Ortadoğu, Hindistan ve Uzakdoğu için kilit konumda olacak” dedi.

Kimya tarafında, kendi tank konteynerleri ve acenteleri ile birlikte özellikle son iki yılda pastadan daha fazla pay alır hale geldiklerini vurgulayan Onur Talay, “Bunun temel nedenlerinden biri alternatif taşıma modları ile müşterilerimize; sürdürülebilir, çevreci, müşteri odaklı ve taleplerine uygun hizmetler veriyor olmamız. Özellikle son dönemlerde sınır kapılarında yaşanan sorunlar, stok problemleri gibi sorunların önüne geçebilmek adına yıllardır hizmet verdiğimiz altyapımız daha fazla tercih edilir hale geldi. Örneğin Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden Türkiye’ye intermodal altyapısı kullanarak 6-8 gün transit süreler sunmaktayız ve transit süre bakımından karayolundan gelecek tanklardan daha hızlı ancak daha uygun maliyetli hizmet veriyoruz. Ayrıca teması minimum seviyede tutarak, süreçleri daha sağlıklı yönetiyoruz” diye konuştu.

İntermodal öne çıktı salgında işleri %20 arttı

Koronavirüs sürecinde sürücülere uygulanan karantinalar, gümrük ve sınır kapılarındaki beklemeler, sağlık kontrolleri gibi uygulamalar nedeniyle birçok şirket intermodale yöneldi. Onur Talay, salgın sürecinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre taşımaları yüzde 20 artırdıklarını söyledi. 2019 yılında yapmış olduğu son ekipman yatırımlarımız sayesinde, bu yükün altından rahatlıkla kalktıklarını vurgulayan Talay, “Sahip olduğumuz konteyner, Isotank, swap-body, çekici sayısı ve Avrupa ülkelerindeki iş birliklerimiz sayesinde operasyonlarımızı kesintisiz sürdürdük. Her zaman olduğu gibi Avrupa ülkelerine Ro-Ro ve demiryolu ile giderek, son teslimat noktasına yerel sürücülerle ulaştık. Yerel sürücülerle çalışmak en önemli avantajlarımızdan biri oldu. Tam zamanlı üretim yapan birçok şirket, intermodal taşımalarımız sayesinde üretimlerine devam edebildiler. Aynı zamanda intermodalin teması en aza indirmesi, salgın sürecinde daha fazla tercih edilmesinde önemli rol oynadı” dedi.

Pandemi süreciyle birlikte şirketlerin maliyetlerini daha fazla kontrol altına almak isteyeceklerini belirten Talay, bu gelişmenin de etkisiyle yine intermodal taşımalara talebin artmasını beklediklerini ifade etti. Talay, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de intermodal taşımacılık odaklı kurulan ilk şirketiz. Taşımalarımızın tamamını intermodal altyapısı ile gerçekleştiriyoruz. Salgın süresi boyunca bu taşıma modeliyle daha fazla şirketi tanıştırma fırsatımız oldu. İntermodal taşımacılığın, Türkiye’de 5 yılda gerçekleştireceği büyümeyi, önümüzdeki 1 yılda alabileceğini düşünüyoruz. Bu büyümeye öncülük eden şirketlerden biri olmak oldukça gurur verici” dedi.

Filo ve ekipman yatırımı sürecek

Geçen yıl 200 adetlik Swap-body yatırımı yapan şirket, 45lik konteyner yatırımlarıyla filoda 1000 adet özmal konteyner sayısına ulaştı. Şirket, yurt dışındaki iş ortakları sayesinde de 2 bin 500’ün üzerinde konteynere direkt erişebiliyor. Mevcut filoyu artan iş hacimleri ile birlikte genişletmeye devam edeceklerine işaret eden Talay, önceliklerinin Isotank filosunu daha da büyütmek olduğunu söyledi.

“Bu yıl istihdamı %25 artmış olacağız”

Salgından önce çalışan sayısını büyütme planları olduğuna değinen Onur Talay, “Mart ayı başında birçok yeni arkadaş aramıza katıldı. Pandemi döneminde istihdamımızı koruduk. Önümüzdeki süreçte ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz. 2020’nin başından sonuna geldiğimizde kadromuzda yüzde 25’lik bir artış olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay

Likit gıdada ilk hedef Avrupa ve Afrika



Onur Talay, gıda taşımacılığında yeni hizmetler vermeye başlayacaklarının altını çizerek, “Gıda sektörünün dökme ürünleri için şimdiye dek sadece flexitanklar kullanıyorduk, 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle gıdaya uygun tank konteynerler ile de hizmet vermeye başlıyoruz. Öncelikli hedefimiz özellikle Türkiye – Avrupa & Afrika arasındaki ticaret olacak. Tankların tamamı 26 bin litre kapasiteli olduğu için özellikle ton başı maliyetlerde müşterimize avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinden sonra partnerimiz ile bir basın toplantı düzenleyeceğiz” dedi. Talay, likit gıda taşımacılığında Türkiye’nin ana ihracat kalemleri olan ayçiçek Yağı, zeytinyağı, meyve Suyu, ve şarap taşımacılığı yapacaklarını söyledi.