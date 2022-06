Sarten, 1 milyar dolarlık büyüme hedefini öne çekti

Takip Et

Metal ambalajda dünyada ilk 10 arasında yer alan Sarten Ambalaj, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Şirket olarak bu sene 50'nci yıllarını kutladıklarını belirten Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, 2022’ye ait planlarını 10 yıl önce yaptıklarını, 60'ıncı yıl planlarının da şimdiden hazır olduğunu söyledi.

2030’da 1 milyar dolarlık bir ambalaj şirketi olma hedefi koyduklarını ancak bunu daha erkene çektiklerini açıklayan Sarıbekir, en geç 2026 yılında hedefe varacaklarını tahmin ettiklerini kaydetti. Sarıbekir, 2030'a gelindiğinde de Sarten'in bölgesel bir lider firma olacağını vurguladı.

2030’da 30 fabrika hedefleniyor

Bu seneyi 700 milyon dolar ciro ile bitireceklerini öngördüklerini anlatan Zeki Sarıbekir, “Fabrika yatırımlarımız devam ediyor. Her sene bir fabrika kurarak 2030 yılına 30 fabrika ile girmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Çerközköy’de bir fabrika kurduk. Son olarak Niğde'de bir fabrika yatırımına başladık, 2023 yılının Nisan-Mayıs aylarında fabrikayı açmayı planlıyoruz. Niğde ve çevresi tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişeceği yerler olacak. Aynı zamanda tarım olarak Türkiye’nin geleceği. Bu yüzden Niğde'deki yatırımımıza çok önem veriyoruz. Ambalaj üreticisi olduğumuz için müşterilerimiz nereye gidiyorsa oraya gidiyoruz." şeklinde konuştu.

“Meslek liseleri bizim için çok önemli”

Sarten olarak dünyanın hemen her yerine ihracat yaptıklarını ve her sene bir fabrika kuracak kadar büyüdüklerini kaydeden Sarıbekir, yetişmiş eleman konusunun ise sıkıntı yaratmaya devam ettiğini söyledi. Her sene bir fabrika kurabilir durumda olduklarını ancak iki tane kurmak için insan kaynağı bulamadıklarını dile getiren Sarıbekir, devamında şunları kaydetti: “Bizim gençleri yetiştirmemiz gerekiyor ve bu anlamda meslek liseleri çok önemli. Şu anda meslek liseli gençlere üniversitelilerden daha fazla değer veriyoruz. İşin tekniğini öğrenen lise mezunu gençlere çok iş var. Uzun yıllardır Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yeni atölyeler ve kültürel etkinlik alanları kazandırmak için destek veriyoruz. 2020 yılında okulun adının, Sarten Ambalaj’ın onursal başkanı kurucumuz Yusuf Sarıbekir’in ismi ile Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesine karar verildi. Bunun gururuyla okulumuzu ve nicelerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, burada okuyan öğrencileri fabrikalarımızda staj programlarına alarak pratik bilgilerini artırmalarına da katkıda bulunuyoruz."

Sarten'de 3 bin 200 kişinin çalıştığını ve bu rakamın yeni fabrikayla birlikte 3 bin 500 kişiye ulaşacağını belirten Sarıbekir, meslek liselilerle birlikte üretimin daha da artacağını kaydetti.

Yurt dışında satın almak için şirket arıyor

Yurt dışındaki yatırımların da devam ettiği bilgisini veren Sarıbekir, Rusya'da savaşa rağmen fabrikanın kapanmadığını ancak yatırımları askıya aldıklarını ifade etti. Sarıbekir, Türkiye’den yarı mamul ve hammadde yolladıklarını, tahsilatları da yapabildiklerini söyledi.

Hollanda’da da üç vardiyaya çıkmayı planlarken tek vardiyaya inmek zorunda kaldıklarını dile getiren Sarıbekir, Rusya'daki savaş nedeniyle enerji maliyetlerinde yaşanan artış ve ekonomik küçülmenin orada kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yurt dışında ana iş kolları olan metal ambalajda büyümeye devam edeceklerini belirten Sarıbekir, bu alanda şirket satın alma fırsatlarını da sürekli takip edeceklerinin aktardı. Sarıbekir, "Avrupa dahil yakın coğrafyada ve Amerika’da direkt bir rakibimiz olursa bu firmayı satın almak isteriz. Yurtiçinde ise metal ambalajda belli bir doygunluğa ulaştık. Metal ambalajda değil ama cam ve kağıt gibi üretmediğimiz ambalaj kalemlerinde şirket satın almaları yapabiliriz." dedi.

“Atık ithalatını kademeli azaltalım”

Aynı zamanda Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı olan Zeki Sarıbekir, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Ekonominin kurtuluş yolunun ihracattan geçtiğini belirten Sarıbekir, her firmanın ürettiğinin en az yarısını ihraç etmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle katma değerli ürünlerin ihracatına yoğunlaşılması gerektiğini kaydeden Sarıbekir, hammadde yatırımlarına da ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bütün ürünlerin ambalaj içinde satılmasının önemine de değinen Sarıbekir, “Bir ürün en kötü ambalaja bile girse açıkta satılmasından daha iyi. Ben bunu hep söylüyorum, ambalaj insan ömrünü uzatır. Ambalajlı bir su içtiğinizde bile o ambalajın markası var, kaynağın nereden geldiği belli. Ambalaj ürüne bir kimlik verir, o yüzden bütün ambalajları savunuyorum. Çevreyi ambalaj kirletmiyor, insan kirletiyor. Yere atarsan kirletirsin, geri dönüşüme atarsan tekrar kullanabilirsin. Hepsi de dönüşebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin plastik atık ithalatına da değinen Zeki Sarıbekir, "Geri dönüşüm sanayinin gelişebilmesi için bir miktar ithalat yapılması doğru ama sanayiyi bir an önce geliştirip ithalatı durdurmak lazım. Her sene yüzde 20 azaltılarak iptal edilebilir. Bir günde yasaklamayalım ama 5 sene içinde yasaklayalım. Biz kesinlikle dünyanın çöpünü kullanabilecek bir ülke değiliz. Bütün dünyada nasıl toplanıyorsa Türkiye’de de aynı şekilde olmalı." ifadelerini kullandı.