Sarten, yurtdışındaki fabrikalara yenilerini ekliyor

18 Ekim 2017

Son dönemde yabancı şirketlerin Türkiye'de en fazla ilgi gösterdikleri sektör ambalaj sanayisi. Avusturyalı Greiner'den Güney Afrikalı Mondi'ye, ABD’li International Paper'dan Alman Treofan'a uluslararası markaların Türkiye'ye yoğun bir ilgisi var. Türk şirketlerini satın alan, işbirliği kararı alan bu devlerin yanı sıra yerel firmalar da bölgede büyüyüp küresel yolculuğa hazırlanıyor. Bunlar arasında en fazla dikkat çekeni ise Sarten Ambalaj.

1972 yılında Çorlu'da yemeklik yağ ambalajı üretmek üzere kurulan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "1975’lerde Mobil, BP, Shell, Petrol Ofisi gibi madeni yağ firmalarıyla çalışmaya başladık. 1996 yılında gıda kutuları için Karacabey ve Manisa'da birer fabrika kuruldu. Şu an 8 ayrı lokasyonda toplam 17 fabrikamız var. Yurtdışında Rusya'da kozmetik, Bulgaristan'da gıda kutuları ürettiğimiz bir fabrikamız var. Bu fabrikalara iki tanesi daha eklenecek. Bunlardan ilki yakın dönemde üretime geçecek olan Hollanda'daki fabrikamız" diyor.

Nakliye zor geldi fabrika kurduk

Yerinde üretim nedeniyle böyle bir karar aldıklarını anlatıyor Sarıbekir: "Rusya'da ilk iş yaptığımızda ülkenin potansiyelini fark ettik. Buradan ürün göndermek yerine orada tesis kurmaya karar verdik. Şu anda 100 kişinin çalıştığı büyük bir fabrikaya ulaştık. Aynı süreci şimdi Hollanda'da yaşadık. Dünyanın önde gelen bir firması bizden ürün talep etti. Hollanda'ya 800 konteyner ile 80 milyon kutu ürün yolluyoruz. Bu da nakliyatın masraflı olmasına neden oluyor. Biz de İstanbul'dan üretip göndermektense bir fabrika kurmaya karar verdik. İlk planda 50'nin üzerinde çalışan olacak. Ardından kapasite ve üretim artınca bu sayı artacak."

Sırada Kuzey Afrika var

Sarten'in Sırbistan, Romanya, Yunanistan'da depo ve şirketleri var. 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yıllık ihracat 85 milyon dolar. Çalışan sayısı da 3 binin üzerinde. Sarıbekir Avrupa'da üçüncü olduklarını hatırlatarak, "Bizim amacımız öncelikle bölgesel bir firma olmak. Bunu başarmak üzereyiz. Ardından küresel olmak için gereken çalışmalar olacak. Afrika pazarına odaklanmamız bu yüzden. Kuzey Afrika'da bir ülkede tesis kurmak için çalışma başlattık. Potansiyeli yüksek bir pazar. Ekonomi geliştikçe ambalaj sektörü büyüyor. Burada da artış süreci var" diyor.

Japon devini ambalajla tanıştırdık

Sarten'in çoğu uluslararası bine yakın müşterisi var. 3 sene önce Japonya'nın en büyük şirketlerinden Mitsui, Sarten'e küçük hissedar oldu. Japon şirket ilk kez Sarten ile ambalaj sektörüne girdi. Sarıbekir, "200 ülkedeki ortaklıklarından ve onların bilgi birikimlerinden faydalanıyoruz. Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da beraber hareket ediyoruz. Onların birikimi bize farklı bir kültür kazandırdı. Küresel yolculuğumuz için onlarla çalışmak bizler için büyük katkı" diye konuşuyor.

Sarıbekir'in verdiği bilgilere göre Türkiye'de kişi başına ambalaj tüketimi 200 dolar civarında. Türkiye'de 10 sene önce tüketim yaklaşık 100 dolardı. Avrupa'da ambalaj tüketimi 350-400 dolar, Amerika'da 500, Japonya'da 550-600 dolar civarında. Türkiye'deki potansiyeli ve yabancı ilgisini işte bu rakamlar daha iyi anlatıyor.