Sarten’den 50’nci yıla 50 milyon $ yatırım

17 Eylül 2019

Ferhat POLAT

SOFYA - Özellikle de metal ambalaj deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Sarten, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın sayılı üreticilerinden biri. 1972 yılında Çorlu’da startını verdiği yolculukta, bugün 15’i yurtiçi 3’ü yurtdışı olmak üzere 18 fabrikayla önemli bir noktaya ulaşmış durumda. 3 bin kişiye istihdam sağlayan Sarten, 2022 yılında yarım asrı devirmiş olacak. Şirketin CEO’su Zeki Sarıbekir, 50’nci yıla yaklaşmış olmanın heyecanını ve yeni yol haritasını, bize, ilk göz ağrısı olan ‘Bulgaristan’ buluşması ile anlattı. 50’nci yıla 50 milyon dolar yatırımla girmeyi amaçladıklarını söyleyen Sarıbekir, 2022 yılına kadar üç aşamalı olarak planladıkları bu yatırımların yurtiçi ve yurtdışında modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olacağını paylaştı. Zeki Sarıbekir, “Toplam 400 milyon dolar olan ciromuzu 50’nci yılımızda 500 milyon dolara çıkarmış olacağız” dedi.

İlk göz ağrısı Bulgaristan büyümeye devam ediyor

Sarten olarak bölgesel bir ambalaj şirketi olmayı amaçladıklarını belirten Zeki Sarıbekir, bu nedenle yurtdışındaki fabrika yatırımlarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Bulgaristan fabrikasının ilk yurtdışı operasyonu olması nedeniyle kendileri için farklı bir önemi olduğunu kaydeden Sarıbekir, 200 civarında istihdamla çalışan ve 30 milyon dolara yakın ciro yapan Bulgaristan’daki fabrikanın yakın Avrupa için kritik bir üretim yeri olduğunu söyledi. Sarıbekir, Bulgaristan’da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70’ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettikleri bilgisini verdi.

Hollanda’da kapasiteyi ikiye katladı

Rusya ve Hollanda fabrikalarının da çıtayı her yıl yükselttiğini belirten Sarıbekir, şöyle devam etti: “Rusya’daki fabrikamızda aerosol kutuları üretiyoruz. İki sene önce kurduğumuz Hollanda’da ise kozmetik ambalajları var. Son dönemde en önemli büyümeyi Hollanda’da gerçekleştirdik ve kapasiteyi ikiye katladık. Avrupa’da üç tane büyük liman var. Bunların en büyüğü Hamburg, ikincisi Rotterdam ve üçüncüsü de Antwerb. Bizim Hollanda fabrikamız Avrupa’nın en büyük ikinci ve üçüncü limanının tam ortasında kalıyor, istediğimizi kullanabiliyoruz.”

Cironun üçte biri ihracattan

Sarten'in son yıllarda ihracat performansında önemli bir artış olduğunu ve cironun yüzde 30’una ulaştığını anlatan Sarıbekir, “İhracatımızı yüzde 25’lerden yüzde 30’lara taşıdık. İhracat değeri olarak yılsonunda 120 milyon dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatta özellikle gıda ve kozmetik alanında daha çok artış görüyoruz. Son yatırımlarımızın ardından ise ihracatımızın 150 milyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Yeni rota, Amerika kıtası



Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında etkin olan Sarten, son olarak Amerika kıtasına uzandı. “Dünyadaki tüm coğrafyayı tek bir ülke olarak görmeliyiz” diyen Zeki Sarıbekir, pazar yelpazesini genişletmeye devam edeceklerini söyledi. İngiltere’nin Sarten için en önemli ikinci pazar olduğunu belirten Sarıbekir, Brexit’in ise kendilerini olumsuz etkilemeyeceği görüşünde.