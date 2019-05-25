Sarten'in çevreci ürününe uluslararası ödül

25 Mayıs 2019

Dünya Ambalaj Örgütü'nün 1970 yılından beri düzenlemekte olduğu WorldStar 2019 Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Sarten, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü. Sarten, Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri kategorisinde "5 ve 10 Lt.'lik Opet Adblue Madeni Yağ Bidonu" ürünüyle ödülün sahibi oldu.

WorldStar 2019’da kazandıkları ödül için son derece mutlu olduklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeren Sarıbekir Güzelbahar, “Burada ödül aldığımız için son derece gururluyuz. Türk ambalajını daha da iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bugün burada verilen ödül bunun karşılığını aldığımızın en önemli göstergesi. Ar-Ge'ye ve inovasyona verdiğimiz önemle kendimizi sürekli geliştirip bulunduğumuz konumu her sene bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak Türkiye ambalaj sanayimizi küresel rekabette bir adım öne çıkarıyoruz. İleriki dönemlerde de bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çevreci ürüne ödül

Ödül kazandıkları ürünlerle ilgili bilgi veren Zeren Sarıbekir Güzelbahar, “Sarten olarak her zaman çevreci bir anlayışla çalışma hedefindeyiz. Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri kategorisinde “5 ve 10 Lt.'lik Opet Adblue Madeni Yağ Bidonu" ürünüyle ödül aldık. Ürünümüz 5 L ve 10 L OPET Ad-Blue ambalajı, katalizör sıvısının araç için özel olarak üretilmiş olan depoya, ergonomik ve sorunsuz bir şekilde boşaltılabilmesi için tasarlanmıştır. Ad-Blue için tasarlanmış olan bu ambalajda, mevcut madeni yağ ambalajı ile aynı mukavemet değeri sağlanarak bidon ağırlığı yüzde 10 azaltılmıştır. Böylelikle, Ad-Blue gibi çevreci bir ürüne çevreci bir ambalaj seti tasarlanmıştır.” dedi.