Sartonet Bilgi Akademisi’nde eğitimler başladı

İlaç endüstrisi ve laboratuvarlar için çözümler geliştiren Sartorius firmasının Türkiye yetkilisi Sartonet’in Bilgi Akademisi, eğitimlere başladı.

Konuya ilişkin Bioexpo Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Sartonet Genel Müdürü Ömer Erdem, “40 yıl içinde biriktirdiğimiz bilgileri ekosistemimize ve bizden sonraki nesillere iletmek için yola çıktık. Akademi binasını sadece bu eğitimler için hazırladık. Bizim eğitimlerimizde hiçbir zaman ürün ya da firma tanıtımı yapılmadı. Buradaki eğitimler uygulama örnekleri ve birikimlerimizin paylaşımı şeklinde oluyor. Konusunda uzman olan herkesi Sartonet Bilgi Akademisi’nde bildiklerini paylaşmaya davet ediyoruz.“ diye konuştu.

2018’de Sağlık Bakanlığı’nın PIC/s üyesi olması ile birlikte ilaç üreticilerinin uluslararası regülasyonlara uyumu daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini ve Sartonet Bilgi Akademisi’nin kuruluş fikrine yol açtığını belirten Erdem, “Özellikle uzmanlık alanımız olan ilaç üretiminde kullanılan filtrenin seçimi ve filtre validasyonu konusunda endüstride yeterli bilgi bulunmadığını biliyorduk. Dünyada bu regülasyonların çok daha önce yürürlükte olması sebebiyle bu konuda edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi ülkemizle paylaşmayı amaçladık. Türkiye’deki ilaç üreticilerini uluslararası rekabette daha güçlü kılacağını düşündüğümüz bu regülasyonlara uyum konusunda elimizi taşın altına koymaya karar vererek, 2018’den itibaren İstanbul ve Ankara’da çok sayıda seminer düzenledik.” dedi.

Pandemide eğitimler online yapıldı

Salgının başlangıcıyla birlikte bu eğitimleri hızla online’a taşıdıklarını, İEİS üyeleri ve diğer ilaç üreticilerine online olarak bu eğitimleri vermeye devam ettiklerini aktaran Erdem, “Bildiklerimizi paylaşmak bizi o kadar çok mutlu etti ki bu eğitimleri sadece bu paylaşımlar için hazırlanmış bir binada yapmak ve akademimizi tüm ekosistemimiz için bir bilgi merkezi haline getirmek düşüncesiyle Koşuyolu’nda ofisimizin yanında bulunan binamızı sadece eğitime ayırarak Sartonet Bilgi Akademisi’ni kurduk.” diye konuştu.

Farklı alanlarda pek çok eğitim veriliyor

Erdem, verilen eğitimlere ilişkin şunları aktardı: “İlaç üreticilerine verdiğimiz, doğru filtrenin seçimi, filtre validasyonu ve testleri eğitimlerimiz çok sayıda alt başlıktan oluşuyor. Bacteria Challenge Test(Bakteri Zorlama Testi), Integrity Test(Filtre Sağlamlık testi), Extractable & Leachable Testi gibi otoritelerin özellikle altını çizdiği konularda çok sayıda eğitim talebi alıyoruz. Bu konular henüz beşeri ilaç endüstrisinde tam anlamıyla oturmuş değil. Üstelik denetçiler tarafından yanıt istenilen bu konularda artık veteriner ilaç üreticileri için de benzer gelişmeler yaşanıyor. Laboratuvarlarda kullanılan terazi, pipet gibi ürünlerle ilgili de yine regülasyonlar ve verimlilik çerçevesinde bildiklerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca içecek sektöründe özellikle kontaminasyon konusunda paylaşmak istediklerimiz var.”

“İnteraktif eğitimler kurguladık”

Eğitimlerde hiçbir şekilde ürün ya da marka tanıtımı yapmadıklarının altını çizen Erdem, “Uluslararası standartları, güncel konulardaki doğruları, otoritelerin ne istediğini ve üreticilerin bu isteklere nasıl cevaplar verebileceklerini anlatıyoruz. Bu yaklaşımımız eğitimlerimize katılanları hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Burada interaktif, katılımcıların konularla ilgili materyallere -örneğin çeşitli filtrelere- dokunabildiği, test edebildiği, sorularına yanıtlar bulabildiği eğitimler kurguladık. Burada eğitim alan herkesin filtre ve filtre validasyonu süreçleri ya da ilgili konularda yetkinlik kazanarak kişisel kariyerlerinde de değer yaratmalarını arzuluyoruz. Özetle, Ben Cumhuriyet’imize karşı görevimizi layıkıyla yerine getiremediğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bu akademi benim hep hayalimdi. Sartonet Bilgi Akademisi’nin bildiklerimizi paylaştığımız, çeşitli konularda uzmanların gelip eğitimler verdiği bir bilgi paylaşım merkezi olmasını ve ülkemizin gelişimine katkı sunmasını arzu ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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