Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün en kapsamlı fuarlarından biri olan ZUCHEX 2025, 11-14 Eylül’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ev konforu kategorisindeki en yeni ürünlerini fuarda tanıtan Saruhan Holding markalarından Fakir Hausgeräte, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Almanya’da doğan ve 2009’da Saruhan Holding bünyesine katılan 92 yılık elektrikli ev aletleri üreticisi Fakir Hausgeräte’nin fuarda en dikkat çeken ürünlerinden biri şarjlı süpürgeleri oldu. Güçlü emiş gücüyle öne çıkan WD 9 Pure Clean 3 in 1 Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, tüm leke ve kirleri aynı anda silip süpürürken; ıslak, kuru ve el tipi olarak üç farklı kullanım sunması ve fırçasını otomatik temizleyip kurutma özelliğiyle temizlikte yeni bir standart oluşturuyor. Neovac modeli çift bataryası, otomatik toz boşaltma sistemi, yüksek motor gücü ve yeşil LED ışıklı başlığıyla dikkat çekerken; Inovac da güçlü emiş performansı, otomatik toz boşaltma özelliği ve ekstra mini turbo başlığıyla kusursuz temizlik deneyimi sundu. Her iki ürün de istasyonlarında şarj olabilme özelliğiyle pratik kullanım sağlıyor.

Yaşam alanında homojen iklim arayanlar için ürünlerini tanıttı

Fuarda ziyaretçilerden ilgi gören yeniliklerden biri de Smart Feel Split Klima serisi oldu. 9000, 12000, 18000 ve 24000 BTU kapasite seçenekleriyle sunulan bu seri, A++ enerji sınıfı sayesinde yüksek performansı minimum enerji tüketimiyle birleştirerek ziyaretçilerden tam not aldı. Konforu her mevsim garanti eden ısıtma ve soğutma fonksiyonu, Auto Swing özelliğiyle birleşerek havayı otomatik olarak yönlendiriyor. Kullanıldığı mekanda homojen bir iklim oluşturuyor. Coanda Plus hava akışı teknolojisi ise havayı tavana yönlendirerek serinliği doğal ve dengeli bir şekilde mekana yayıyor. TVL 150 S 3 in 1 Isıtma, Soğutma ve Hava Temizleyici, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle güçlü performansını sergiledi.

Fakir Hausgeräte’nin buharlı temizleyici kategorisindeki en yeni ürünü olan Force Steam Buharlı Temizleyici, 4,5 bar buhar basıncı, sürekli buhar çıkışı ve özel buhar aparatlarıyla farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik ve hijyen yaratıyor. Max Steam Buharlı Temizleyici ise 5 barlık güçlü buhar performansı ile özellikle inatçı lekelerde üstün sonuçlar sunuyor. 1,6 litrelik geniş kapasiteli buhar kazanı sayesinde uzun süreli ve kesintisiz temizlik deneyimi sağlarken; özel tasarlanmış buhar kilidi sıcak buharın yol açabileceği yanma riskini önleyerek güvenli kullanım olanağı tanıyor.

Güçlü leke çıkarma performansı ve taşınabilir yapısıyla öne çıkanlar da oradaydı

Zuchex 2025’te tanıtılan ürünler arasında yer alan Robert RS 850 3 in 1 Robot Süpürge, 8000 Pa emiş gücüyle dikkat çekti. Silme ve süpürme işlevini bir arada sunan cihaz, akıllı navigasyon sistemiyle farklı zeminlerde etkili temizlik yaparak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Mop kaldırma özelliği sayesinde sert zeminden halıya geçerken halının ıslanmasını önleyen RS 850, geniş kapasiteli toz haznesi ile temiz ve kirli su tankları sayesinde hijyenik ve pratik kullanım sunuyor. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra istasyonuna geri dönerek sıcak suyla otomatik olarak kendini temizliyor, moplarını sıcak hava ile kurutarak kötü koku oluşumunu engelliyor ve her kullanımda hijyenik sonuç sağlıyor. Spot Cleaner ürün ailesi de, özellikle koltuk, halı ve döşemelerdeki zorlu lekeleri hedef alıyor. Bu pratik cihazlar, güçlü leke çıkarma performansı ve taşınabilir yapısıyla öne çıktı. Spot Cleaner ailesi, evlerde hijyen ve pratikliği bir araya getirerek katılımcılara yeni nesil temizlik çözümleri sundu.

Fuarda mutfak kategorisinde öne çıkan ürünlerden biri de PrimeChef Çok Amaçlı Pişirici oldu. Farklı pişirme tekniklerini tek cihazda buluşturan ürün, 7 farklı pişirme modu ve akıllı termometre özelliğiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Katılımcılar, cihazın sunduğu çok yönlü kullanım kolaylığını deneyimleme fırsatı bulurken; PrimeChef’in mutfaklarda pratiklik ve profesyonel sonuçları bir arada sunduğunu gözlemledi.

Ev yapımı dondurmada teknoloji konuşuyor

Premium Icy Dondurma Makinesi, ev yapımı dondurma severlerin beğenisini kazandı. Geniş haznesi ve yalnızca 1 saatte hızlı soğutma sağlayan sistemi ile dondurma, sorbe ve dondurulmuş yoğurt seçeneklerini pratik bir şekilde sunarak fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Ürünün dahili kompresör sistemi, hazırlanan karışımı otomatik olarak ideal ısıya getirerek hızla donduruyor. Ayrıca soğuk tutma özelliği sayesinde dondurma, 1 saate kadar tazeliğini ve kıvamını koruyor. Böylece kullanıcılar, kendi yaratıcılıklarını kullanarak farklı tarifler hazırlama imkanı buluyor.

Pasteur Yoğurt Makinesi, çiğ sütü doğrudan pastörize edebilmesi, kişisel tercihlere göre yoğurt yapabilmesi ve mobil uygulama üzerinden adım adım takip edilebilen kişiselleştirilebilir özellikleriyle fuarda ilgi topladı. Dikkat çeken bir diğer akıllı mutfak teknolojisi ise NoteCook Multifonksiyonel Pişirici oldu. 17 farklı fonksiyonu tek bir cihazda birleştiren NoteCook, 100’ün üzerinde profesyonel şef onaylı tarif sunuyor ve kullanıcılarını dijital ekran üzerinden adım adım yönlendirerek eşsiz bir pişirme deneyimi sağlıyor.

Kahve tutkunları için her yudumda demleme hissi yaratıyor

Fakir Hausgeräte, KM 3019 Kapsül Kahve Makinesi ile fuarda kahve tutkunlarına minimal tasarımıyla pratik kahve deneyimi sundu. 20 bar basınç gücüne sahip KM 3019, espresso ve lungo kahveleri ideal yoğunlukta ve tam kıvamında hazırlıyor. Uyguladığı yüksek basınç sayesinde zengin bir köpük tabakası oluşturarak, her yudumda yoğun aroma ve üstün lezzet sunuyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise her fincanda elde edilen yoğun aromalı kahve ve ipeksi köpük tabakası olan KM 3019, kahvenin dokusunu zenginleştiriyor ve her yudumda profesyonel bir demleme hissi yaratıyor.

Fuarda tanıtılan yeni 2 in 1 Filtre ve Türk Kahvesi Makinesi, kahve tutkunlarına tek cihazda ister filtre kahve ister Türk kahvesi hazırlama imkanı sunuyor. Minimal tasarımıyla pratik bir deneyim sağlayan bu yenilikçi ürün, geleneksel Türk kahvesinin eşsiz lezzetini modern teknolojiyle buluşturuyor. Fakir Hausgeräte’nin güçlü Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik altyapısının somut bir yansıması olan bu cihaz, pazarda önemli bir fark yaratıyor.

Ziyaretçiler, 3’ü 1 arada saç tasarımı deneyimi yaşadılar

Kişisel bakım alanında Zuchex 2025’te tanıtılan ürünlerden biri de Airglace Saç Düzleştirici oldu. 3’ü 1 arada tasarımı ile kurutma, düzleştirme ve şekillendirme işlemlerini tek bir cihazda bir araya getiren ürün, gelişmiş hava akışı ve optimize edilmiş ısı dağılımı sayesinde ıslak saçtan şekillendirilmiş görünüme tek adımda ulaşmayı mümkün kılıyor. Fuarda ayrıca profesyonel kullanım için geliştirilen yeni nesil saç şekillendirici setlerinden Airtouch Saç Şekillendirici de tanıtıldı. Sağ ve sol olmak üzere iki farklı yönde dönebilen fırça başlıkları sayesinde katılımcılar, saçlarını diledikleri yöne kolayca şekillendirme imkanı buldu ve daha esnek bir kullanım deneyimi yaşadı.

Evcil hayvan sahiplerine özel ürünler de fuarda tanıtıldı

Evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen PetPard Ürün Ailesi, bakım sürecini kolaylaştıran farklı çözümleriyle fuardaki yerini aldı. Ailenin en yeni üyesi olan PetPard Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ise Zuchex 2025’te ilk kez tanıtıldı. Kendi kendini temizleyen sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sunan cihaz, atıkları otomatik olarak özel haznesine aktararak hijyen standartlarını üst seviyeye taşıyor. Akıllı sensörleriyle kedinin giriş ve çıkışını algılayarak güvenli bir kullanım sağlarken; koku kontrol sistemi sayesinde, yaşam alanlarında ferahlığı koruyor. Böylece sevimli dost sahipleri için zahmetsiz ve hijyenik bir bakım deneyimi sunuyor.

Kaave ile Türk kahvesi deneyimi

Kaave Roastery’nin hikayesi, 2016 yılında Saruhan Holding bünyesindeki Fakir Hausgeräte’nin ürettiği ilk Türk kahvesi makinesi Kaave ile başladı. Türkiye’de 5. nesil kahveciliğin ilk temsilcisi olarak, kendi kavurma tesislerinde dünya çapında seçkin çekirdekleri inovatif teknolojilerle işleyen Kaave, fuarda sunduğu dört farklı çekirdek kategorisiyle büyük ilgi topladı: Espresso ile güçlü ve yoğun tatlar; Single Origin ile coğrafyanın karakteristik aromaları; Filtre Kahve ile yumuşak, günlük keyifler; Türk Kahvesi ise kültürümüzün simgesi bol köpük ve köz aromasıyla kahveseverlerden tam not aldı. Kaave, ziyaretçilere her fincanda standart nitelik, aroma ve kalite sunarak fuarda kahveyi özel bir yolculuğa dönüştürdü.

De’Longhi ödüllü ürünlerini sergiledi

Saruhan Holding’in Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü üstlendiği De’Longhi markası da Zuchex 2025 Fuarı’nda ödüllü ürünleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. En yeni ürünlerinden Dedica Duo Manuel Espresso Makinesi ve PrimaDonna Aromatic Tam Otomatik Espresso Makinesi, tasarım ve teknoloji alanında aldıkları uluslararası ödüllerle fuarın öne çıkan yenilikleri arasında yer aldı. Minimalist tasarımıyla mutfaklarda yer tasarrufu sağlayan Dedica Duo, yalnızca 15 santimetrelik genişliğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu arayüzü, sıcak ve soğuk kahve hazırlama özellikleri ve My LatteArt buhar çubuğu ile barista kalitesinde sütlü içecek deneyimi sunuyor. Pembe, beyaz, metal ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği, kullanıcıların kişisel tarzlarını mutfaklarına yansıtmasına olanak tanıyor. Ürün, bu özellikleriyle 2025 iF Design Award almaya hak kazandı.

Profesyonel kahve deneyimi sunmak üzere geliştirilen PrimaDonna Aromatic, Automatic Bean Adapt Teknolojisi, LatteCrema Hot & Cool Teknolojileri ve Cold Extraction Teknolojisi ile her fincanda kusursuz kahve deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, soğuk demleme dahil çok çeşitli içecekleri kişiselleştirilmiş tatlarla kolaylıkla hazırlayabiliyor. Tasarım mükemmelliği ve ileri teknolojiyi bir araya getiren ürün, 2025 Red Dot Design Award ödülünü kazandı.

Zuchex 2025’teki Saruhan standında Braun da yerini aldı

Saruhan Holding’in Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü üstlendiği Braun da Zuchex 2025’te mutfaklarda ve evlerde konforu artıran en yeni teknolojilerini tanıttı. Multi Grill 9 Pro Serisi, senkronize bitiş özelliği ve kusursuz mühürleme teknolojisiyle ızgara ve tost deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünyanın ilk ergonomi sertifikasına sahip Carestyle 7 Pro Buhar Jeneratörlü Ütü, kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekerken; Snackmaker Izgara & Waffle Makinesi, çıtır çıtır waffle ve pratik atıştırmalıklar için mutfakların vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Saruhan Holding markalarından iYO, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam alanındaki en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Ultrasonik dalgalar, titreşim ve ısı terapisi teknolojilerini bir araya getiren cilt bakım cihazlarıyla daha sıkı ve canlı bir görünüm sunan iYO, aynı zamanda iyonizerli ve bebek modu özellikli saç kurutma makineleri, HEPA filtreli Air Sense Serisi hava temizleyiciler, ağız sağlığına yönelik Oradeep Ağız Duşu ve Orawave Diş Fırçası ile öne çıkıyor. Yoğun hayat temposuna eşlik eden yeni nesil masaj aletleri ise yorgun kasları rahatlatıp stresi azaltarak kullanıcılarına her an profesyonel bir masaj deneyimi yaşatıyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt veren geniş ürün gamıyla iYO, teknolojiyle desteklenen güvenilir çözümleriyle sektörde fark yaratmayı hedefliyor.

Saruhan markalarından Range de Zuchex 2025’teydi

Saruhan Holding’in bir diğer markası Range, en yeni temizlik teknolojilerini tüketicilerle buluşturdu. 550 W motor gücü ve 500 ml geniş toz haznesiyle öne çıkan Vector Kablolu Dikey Süpürge, pratik kullanım avantajı sunarken; 450 W güce sahip GleamMax Halı & Koltuk Leke Çıkartma Makinesi, çıkarılabilir su tankları ve 5 metre güç kablosu ile derinlemesine temizlik sağlıyor. BLDC motor teknolojisi ve 40 dakikaya varan çalışma süresiyle dikkat çeken Shiny Şarjlı Dikey Süpürge, yüksek emiş gücü ve HEPA filtre özelliğiyle fuarın öne çıkan ürünlerinden birisi oldu.

Ev hijyeninde kimyasalsız çözüm sunan Mist Multi Buharlı Temizleyici, 2000 W gücü ve 10 farklı aksesuarıyla camdan fayansa, perdeden koltuklara kadar çok yönlü temizlik deneyimi yaşatarak ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Ekolojik ve hipoalerjenik yapısıyla sağlığı koruyan ürün, yüksek buhar gücüyle temizlikte maksimum kontrol sağladı. Range, fuarda tanıttığı bu yenilikçi ürün gamıyla modern yaşamın temizlik ihtiyaçlarına güçlü, pratik ve çevre dostu çözümler sundu.