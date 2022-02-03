Saruhan Holding’de ikinci nesil dümeni teknolojiye kırıyor

Merve YİĞİTCAN

Daha çok Fakir markasıyla öne çıksa da küçük ev aletlerinden kimyaya, inşaattan gıdaya çeşitli sektörlerde üretimi ve önemli markaları bulunan Saruhan Holding’de ikinci nesil babalarının da desteğiyle yönetim kurulunda ağırlığını ortaya koymaya başlıyor. ‘Köklerden geleceğe’ mottosuyla grubun 5 yıllık yol haritası çizilirken, aynı zamanda ikinci neslin daha fazla sorumluluk alması için yapılması gerekli adımlar belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan ile başkan yardımcılıklarını yapan kardeşleri Sadık Ayhan Saruhan ve Necati Saruhan, holdingin hikayesini ve değerlerini anlatırken, genç yönetim kurulu da gelecek hedeflerini DÜNYA ile paylaştılar.

Saruhan Holding’de grubun en güçlü markası Fakir. Küçük ev aletleri sektöründe pazarın önemli oyuncularından Fakir’in gruba katılma sürecini Ali Zeki Saruhan, şöyle anlattı: “Fakir 1932 yılında kurulmuş bir marka. Bizim Fakir ile ilişkimiz 1985’te distribütörlük ile başladı. 2005’te Fakir’in yüzde 10’unu satın alarak tedarikçi ve stratejik partneri olduk. 2007’de yüzde 45’i artık bizdeydi, 2009’a geldiğimizde de Fakir’in kurucu ailesinin dışındaki hisseleri de aldık. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu, ancak markaya olan aidiyet duygumuz bu sorumluluğu üzerimize almamıza neden oldu.” Saruhan, Fakir’in satın alınmasından sonra, Almanya’da üretim maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle, üretimin büyük kısmını Türkiye’ye getirdiklerini söyledi. Şu an grubun Çorlu’da 2, Almanya’da da bir fabrikası var. Teknolojik ürünler üreten bir Alman firmasını satın almanın ve yönetmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Saruhan, markayı satın almaktan daha zor olanın marka başarısını sürdürülebilir kılmak olduğunu, bu işin gerekliliğini ikinci nesle de çok iyi aktardıklarını dile getirdi.

Yeni yol haritasını belirledi

Saruhan Holding’in yönetim kurulunda ikinci nesil üyeler aynı zamanda grup başkanlıkları görevlerini yürütüyorlar. Furkan Selim Saruhan Tedarik Zinciri Grup Baskanı, Hakkı Saruhan Kimya Grup Başkanı, Kübra Saruhan İhracat Grup Başkanı, Fatih Saruhan Pazarlama ve Satış Grup Başkanı, Ömer Saruhan da Yatırım Grup Başkanı olarak şirkette kritik pozisyonlarda yer alıyorlar. Saruhan Holding, yaklaşık 4 aydan bu yana ünlü bir danışmanlık firmasıyla yeni yol haritası üzerine çalışıyor. Grubun teknoloji odağında yeni büyüme stratejilerinin ve hedeflerinin belirlendiği çalışmada aynı zamanda şirketin sürdürülebilirliği için ikinci neslin iş bölümlerine adaptasyonuyla ilgili de bir planlama hazırlanıyor.

Bu noktada ikinci nesil temsilcilerinden Furkan Selim Saruhan, şirketin vizyonu ve hedeflerini paylaştı. Başta Fakir olmak üzere grup şirketleri ve markalarıyla Türkiye’de belli noktalara geldiklerini, yurtdışında belli ülkelerde pazar payları yakaladıklarını söyleyen Furkan Selim Saruhan, “Dünya ve teknoloji değişiyor. Yetkinliklerimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Fakir gibi köklü bir markamız var. Bu markalarımız geleceğe nasıl taşırız diye düşünürken, ‘Köklerden Geleceğe’ mottosuyla bir çalışma hazırladık. 5 yılın hedeflerini belirledik. Bu çalışmada hedef ülkelerdeki kanal yapısının geliştirilmesi, odaklanacağımız teknolojilerdeki yol haritası, kendi şirketimizdeki büyüme odaklı dönüşüm gibi konuları masaya yatırdık. Aynı zamanda çalışmada ikinci jenerasyonun daha fazla sorumluluk alma noktasında iş bölümlerine de odaklandık. Çeşitli çalışmalar sonucunda, hedeflerle yol haritasını belirledik” dedi.

Yüksek teknolojiyi Türkiye’de üretecek

Ar-Ge odaklı bir kuruluş olduklarını özellikle vurgulayan Saruhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi Ar-Ge merkezimiz var, teknoloji geliştiriyoruz. Ama bunu ürettiriyoruz. Biz Ar-Ge ve satış gücü yüksek bir firmayız dedik ve sadece katma değeri düşük ürünleri üretmeyelim dedik. Şimdi daha stratejik düşünerek katma değeri yüksek ürünleri Türkiye’de üretme kararı aldık. IOT ürünleri, akıllı ürünler, nesnelerin interneti, bataryalı ürünler gibi... Dünya buraya gidiyor çünkü. Bu yönde yatırım planlarımızı yaptık. Anadolu Yakası’nda kendi yerimizde, Orhanlı’daki yerimizde yüksek teknolojili ürün üretimi gerçekleştireceğiz. Dijitalleşmeyi de yakından takip ediyoruz. Bu alanda yatırımlarımız da artarak sürecek. Mağazacılıkta da bir atılımımız olacak, yılsonunda bir deneyim mağazası açacağız. Burası hem bir tedarik noktası hem de müşterilerin ürünleri deneyimleyeceği alanlar olarak kurgulanacak.”

“Çocuklar babalarının değil amcalarının yanında işe başladı”

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, holding bünyesindeki şirketler hakkında bilgi verdi. Saruhan Holding, küçük ev aletleri dışında, endüstriyel temizlik ve ekipmanları, kimya, inşaat, gıda ve filo alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun ikinci nesilde de sürdürülebilir olmasının çok kritik olduğunu kaydeden Sadık Ayhan Saruhan, şu an yönetimde olan ikinci nesil üyelerinin hiçbirinin tepeden inme olmadığını, yaklaşık 10 yıl boyunca sahada ve operasyonlarda bir şekilde yer aldıklarını söyledi. İkinci neslin hepsinin mühendis olduğunu hatırlatan Saruhan, eğitimleri biten genç yönetim kurulu üyelerinin babalarının yanında değil de daha çok amcalarının yanında asistanlık yaptığını, böyle daha rahat olduklarını ve bunun olumlu katkılarını da gördüklerini sözlerine ekledi.

Braun ve Delonghi’ye “Türkiye’de üretin” markajı

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Necati Saruhan, grubun Braun ve dünyaca ünlü kahve makinesi markası Delonghi’nin distribütörlüğünü yaptığını söylerken bu markaların üretimlerini Türkiye’ye kaydırmaları için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Fakir’i aldıktan sonra üretimi Türkiye’ye kaydırdıklarını hatırlatan Saruhan, “Bizim bir davamız da ülkemiz. İkinci neslin vizyonundan biri de Braun’u ve Delonghi’yi, en azından birkaç üründe Türkiye’de üretime çekmek” dedi. Grubun Almanya ve Türkiye’den 50 ülkeye ihracat yaptığını, cirosunun yüzde 20’sini ihracattan sağladığını kaydeden Saruhan, şöyle devam etti: “Türkiye’de birçok sanayici yatırımdan önce iç piyasaya bakıyor, burada satıp kar edebileceğini hesapladığı anda yatırımını yapıyor. Oysa bunu yaparken ‘İhracat da yaparsam nasıl bir yatırım gerçekleştirmeliyim’ diye hesaplarını yapmalı. Ben her zaman gençlere ve üreticilere bu tavsiyede bulunuyorum, bir yatırıma girişirken üretiminin en az yüzde 30-40’ını ihracata yöneltmeyi düşünmelisiniz.”