Saruhan Holding'in Kaave'si kapılarını açtı

26 Ağustos 2020

Saruhan Holding bünyesinde kurulan kahve mağazası Kaave'nin flamboyant ve dinamik konseptiyle Metropol İstanbul AVM ve Arenapark AVM’de kapılarını açtığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucu projelendirilen Kaave mağazaları, dünyanın farklı bölgelerinden kahve çekirdeklerini alıp Antalya’da yer alan üretim tesislerinde işleyerek misafirlerine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saruhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Selim Saruhan, günden güne gelişmekte olan sıcak içecek pazarında atılımlara devam edeceklerini belirterek, “Markamız Fakir Hausgeräte ile çıktığımız kahve makineleri yolculuğunda, kısa zamanda kat ettiğimiz yol bizi bu alanda farklı projeler yapma konusunda daha da heyecanlandırdı. Türk kahvesi makinemizin başarısının ardından Ar-Ge ekibimizin çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz profesyonel kahve makineleri ile horeca kanalında da önemli başarılar elde ettik. Bunun nihayetinde de kendi yeni nesil kahve mağazaları zincirimiz olan Kaave’yi kahveseverlerle buluşturduk. Konsept tasarımından kullanılan kahve çekirdeklerine kadar her bir konuyu titizlikle çalıştığımız Kaave ile kahve tutkunlarının yanı sıra bir işletmenin kahveye dair tüm taleplerine cevap verebiliyoruz.” dedi.

"Hedef, 2020 sonunda 10 mağaza”

COVID-19 pandemisinin hedeflerini etkilemediğini dile getiren Furkan Selim Saruhan, ilk iki mağazalarının kapılarını İstanbul’da açtıkları bilgisini verdi. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Saruhan, "Pandemi sürecini fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz ve bu yılsonunda 10 mağaza ile hedeflerimize ulaşacağımızı ön görüyorum. Bu zor süreçte yatırımlarımıza ve üretime devam edip, yeni istihdam alanları açarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kaave ile horeca kanalında da önemli işbirlikleri hedefliyoruz. Antalya’da yer alan üretim tesislerimizde işlediğimiz kahve çekirdeklerini Türkiye’nin her yerine pazarlama hedefimiz de bulunuyor. Gerek iş partneri, gerekse de franchising anlamında birçok girişimci ve firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Deneyimli ekibimizle yeni nesil kahveci olarak pazarda kısa zamanda güçlü markalar arasında yerimizi alacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.