Saruhan Şirketler Grubu, iki yeni marka ile portföyünü genişletti

Küçük ev aletleri markası Fakir Hausgeräte’nin de uzun yıllardır bünyesinde yer aldığı Saruhan Şirketler Grubu, Türkiye distribütörlüğünü aldığı yeni makalar De’Longhi ve Braun Household ile büyümeye devam ediyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Fakir Hausgeräte Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kalkan, “Sektörü büyütmek ve pazarı domine etmek adına uzun süredir bizimle yol alacak marka arayışındaydık. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda De’Longhi ve Braun gibi iki dev isimle iş birliği yapmaya karar verdik. Saruhan Şirketler Grubu olarak bu iki markayı seçmemizin sebebi Fakir Hausgeräte gibi Ar-Ge gücü yüksek, kaliteli ve güvenilir olmalarıydı. Türkiye’de tüketicilerimizi yakından tanıyoruz ve onların ne istediklerini iyi biliyoruz. Bu anlamda Fakir gibi yeni iki markamızı da kısa sürede sevdireceğimizi ve Saruhan Şirketler Grubu’nun sunduğu kesintisiz satış sonrası destek hizmetimizle yüksek müşteri memnuniyetine erişeceğimizi düşünüyoruz.’’ şeklinde konuştu.